Phoenix vuelven a poner música a los proyectos de Sofia Coppola

Este año Phoenix publicarán ‘Ti amo’, un nuevo álbum que pretende capturar en sus canciones esa sensación de “los veranos ternos en Italia”. Es el primer disco de la banda francesa desde que en 2013 lanzaran ‘Bankrupt!’ y ha sido adelantado por el magnético single ‘J-Boy’. Se publica el día 9 de junio y no será la nueva música del grupo que escucharemos en ese mes.

Porque, como destaca la web The Playlist, también han creado la música para la película que Sofia Coppola estrenará el 30 de junio y que podrá verse antes, este mismo mes de mayo, en el festival de Cannes 2017. Se trata de ‘The Beguiled’, un film ambientado en la Guerra Civil estadounidense y que cuenta como protagonistas con Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell y Elle Fanning. Existe un tráiler de la película en la que suena una música, pero lo que podemos escuchar parece un score clásico que no podemos identificar con Phoenix. En principio, no se diría que la directora de ‘Lost In Translation’ ha buscado el contraste de la música contemporánea en una película de época, como ya hizo en ‘María Antonieta’ (protagonizada también por Dunst y con algunas canciones de los autores de ‘Wolfgang Amadeus Phoenix’).

La relación de Phoenix y la hija de Francis Ford Coppola no es meramente profesional: está casada con Thomas Mars, cantante de la banda. De ahí que el grupo galo haya aparecido también en las BSO de sus otros filmes (‘Somewhere’, ‘The Bling Ring’), que ella haya dirigido alguno de sus videoclips o que, hace solo unos días, el grupo también haya puesto música a un anuncio de ropa interior para Calvin Klein rodado por ella (en este sí se reconoce a la perfección el estilo de la banda). Phoenix presentarán ‘Ti amo’ en dos grandes festivales de nuestro país: el día 29 de junio lo harán en Vida Festival 2017 y el día 7 de julio, en Bilbao BBK Live 2017.