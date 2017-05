Twitter vuelve a dar un revolcón a Dani Rovira por un comentario sobre una campaña de lencería

Está visto que el actor malagueño Dani Rovira no tiene una relación muy saludable con Twitter, su red social más temida pero a la que no renuncia. Esta mañana es trending topic número 1 en España después de que lanzara un tuit en el que ponía la atención sobre la campaña publicitaria de una marca de ropa interior italiana que puede verse en muchas marquesinas del centro de Madrid.

“Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de “Intimissimi” os tachen de machistas”, dijo esta mañana. Inmediatamente, numerosos usuarios de la red social le afearon el uso del concepto “machismo” para algo semejante. Él lejos de achantarse, siguió tuiteando, calentando aún más el asunto: “Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de “Intimissimi”, que no pasa nada. Disfruten de los encajes…”. Aunque también ha tenido sus defensores, en general ha recibido palos por todos lados, incluso de quién no había entendido exactamente su tuit (sinceramente, ni nosotros mismos sabemos cuál era su objetivo).

Más tarde, él mismo ha pedido disculpas y culpaba de que se hubiera malinterpretado su mensaje a que tiene “un mal sentido de la ironía”. Recordemos que el protagonista de ‘Ocho apellidos vascos’ y ‘Ocho apellidos catalanes’ ya ha tenido varias trifulcas anteriores en la misma red, a cuenta de la críticas vertidas hacia él por sus presentaciones en las galas de los Premios Goya.¿Estamos ante otro nuevo olvido del sentido del humor al juzgar al actor o hay razones de sobra para las críticas?

Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas.🙈 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) May 11, 2017

Dani Rovira confirmado para "ocho cuñados españoles" ya — Anna (@annaargentum) May 11, 2017

Dani Rovira siendo machista y gilipollas pic.twitter.com/LZ9vT0pHsn — Comandante Shepard🌌 (@Fem_Shepard_) May 11, 2017

Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de "Intimissimi", que no pasa nada. Disfruten de los encajes…🐒🍌😁 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) May 11, 2017

No sé que ha dicho Dani Rovira pero vaya un subnormal. — KovskayA (@Kovskayax) May 11, 2017

Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar…😢 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) May 11, 2017

Obviamente ha sido un "planteamiento irónico" mal entendido y sobre todo, mal expresado. Disculpas a tod@s l@s ofendid@s. 1/2 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) May 11, 2017