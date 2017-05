Gisela de OT critica ‘Do It Your Lover’ y la pronunciación de Manel Navarro

Los fans de ‘Contigo’ de Mirela no son los únicos que odian ‘Do It For Your Lover’, la canción que representará a España este sábado en el Festival de Eurovisión. Gisela, ex concursante de Operación Triunfo y corista de Rosa en ‘Europe’s Living a Celebration’, habla de Eurovisión y del año en que representó a Andorra en su videoblog de Divinity. Indica también que tiene sus favoritas, que son Alemania, República Checa, Georgia, Italia, Francia, Grecia, Montenegro (“muy gay, me encanta”, una pena, ya está eliminada) e Israel.

Pero la noticia la ha dado cuando ha opinado sin cortarse un pelo de Manel Navarro: “La propuesta española de este año personalmente no me gusta mucho. No me gusta mucho, no el chico o la canción, sino ese estilo de música para un festival así. Para mí Eurovisión es un festival para bailar, más de fiesta, es como una fiesta europea. Es como un medio tiempo, de veranito, con otro tipo de aire. Quizás yo hubiese llevado otro tipo de canción”, indica.

También tiene para la pronunciación de Manel Navarro: “Cuando lo escogieron para ir y cantaron el tema hubo una cosa que me asustó mucho, que me chirrió un poco. Cuando estaba cantando hay una frase que dice “just do it”, él decía “just do it” (just con “u”). Pensé, “igual son los nervios”, pero es que lo ha grabado así en el videoclip… ¡¿Por qué?!. Yo tampoco soy inglesa o lingüista pero es que “just do it” es muy obvio”, critica, antes de indicar que en los ensayos Manel lo ha corregido.

Finalmente se reafirma diciendo que las canciones de este año son demasiado “lúgubres”, criticando el hecho de que la mayoría sean baladas, medios tiempos y temas reflexivos. Confía en que en las semifinales caigan esos temas, para que en la final no nos aburramos. Puedes ver el vídeo entero, aquí.