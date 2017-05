Ready for the Weekend: Miley Cyrus, U2, Haim, Harry Styles, Izal, Sílvia Pérez Cruz…

La semana del 12 de mayo está marcada por el comeback de Miley Cyrus, que ha regresado mucho más modosita que en la época Dead Petz (y no digamos ya de la ‘Bangerz’). Junto a la ex-Hanna Montana, hoy tenemos como novedades destacadas el debut en solitario post-desbandada de One Direction de Harry Styles, que nos sorprendía con su single ‘Sign of The Times’. Otros que han sorprendido con sus nuevos aires poperos son Paramore, que precisamente publican ‘After Laughter’ este viernes.

El resto de LPs que encontramos desde hoy en las estanterías físicas y virtuales son ‘Vestida de nit’, traslación al estudio de unos conciertos con un quinteto de cuerda que ha venido haciendo Sílvia Pérez Cruz, los regresos de veteranos como Todd Rundgren y Paul Weller, el segundo volumen del queer-punk de PWR BTTM, más Juanes, Girlpool, DREAMCAR (supergrupo con miembros de No Doubt y AFI), el cantautor Will Stratton, los argentinos Los Coming Soon (bajo el auspicio de Atresmedia, atención), Satellite Stories, y un disco doble en directo de Izal, recuerdo de su última y exitosa gira.

También tenemos EPs muy interesantes, como el de Everything Is Recorded (álter ego del capo de XL Recordings y productor Richard Russell), Nick Murphy (anteriormente conocido como Chet Faker), unos VLIVM invadidos de un espíritu folkie y 60s, Hundred Waters (que obtuvieran grandes críticas con su debut ‘The Moon Rang Like A Bell’ –2014–) y los interesantes Polseguera, entre el after-punk y lo folclórico, Polseguera (del sello Famélic). Además destacan la banda sonora para ‘Twin Peaks’ que ha creado Johnny Jewel (Chromatics, Glass Candy…) y la extensa retrospectiva de su carrera que The New Raemon presenta hoy, incluyendo numerosos inéditos (como el que incluimos en nuestra selección, con Zahara) y un libro precioso de Paula Bonet.

Descubrimos además nuevas canciones de los próximos discos de Haim (que al fin hoy han subido a plataformas de streaming ‘Right Now’, el primer avance de su nuevo disco –del que han dado más detalles–), Calvin Harris, Fleet Foxes, Imagine Dragons, Linkin Park, Bleachers, Camille, Mikel Erentxun (un disco, recordemos, con la implicación de Maika Makovski), Erasure o Cintia Lund. Además, tenemos los primeros avances de los recién anunciados álbumes de Gepe, The National, los veteranos del rap SFDK, Hanne Hukkelberg, Dolo Beltrán (cantante de Pastora) y los británicos afincados en París This Is The Kit.

Además, hay cosas llamativas que, al menos de momento no sabemos si están destinadas a un nuevo disco o no. Como ‘Ay Marie Kondo’, el single de L Kan que estrenábamos esta semana, la versión de ‘Disfraz de tigre’ que han hecho Tigres Leones, la nueva (y magnífica) canción que Papa Topo han hecho para una película, más temas de Mabel, Estelle, Danny L Harle o Beauty Brain (un dúo de productores españoles que ya está dando mucho que hablar y bailar) junto a Chimo Bayo. Mientras, U2 siguen deslizando pequeños fragmentos de la reedición de ‘The Joshua Tree’, que celebra este año su 30º aniversario. Hoy le ha llegado el turno a una versión en directo con un coro de gospel de ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’.