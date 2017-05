Danny L Harle suma más hits a su repertorio

Danny L Harle es uno de los integrantes del colectivo PC Music que más buenas canciones está haciendo. Puede que el sonido y concepto ultra-pop, plástico y vitaminado de PC Music contengan un fondo irónico, pero la calidad de canciones como ‘Broken Flower’, ‘Super Natural’ con Carly Rae Jepsen o ‘Ashes of Love’ con Caroline Polachek es muy seria.

El 19 de mayo, Harle publica nuevo EP, ‘1UL’, que se ha presentado con dos canciones estupendas. En primer lugar, ‘Me4U’ es la clase de cyborg-ballad que esperamos de PC Music, pero además tiene un jugoso arreglo de marimba electrónica que encaja curiosamente con el sonido tropical que está de moda actualmente, además de un estribillo anhelante completamente irresistible. Y luego está ‘1UL’, mucho más contundente y pensada para la pista de baile, hasta el punto que su base se compone de un subi-subidón que desemboca en un “drop” EDM instrumental tan bruto como lo que haría un David Guetta. Eso sí, la producción mantiene su pátina híper-pop.

Has escuchado a Harle recientemente en el último “mixtape” de Charli XCX, donde ha producido ‘ILY2’. Por cierto, no os perdáis tampoco la remezcla de A.G. Cook de ‘Me4U’, mucho más en la onda apisonadora de SOPHIE, que, por cierto, sigue codeándose con las estrellas y acaba de co-producir un single de Cashmere Cat con MØ. A ver si vemos a Danny L Harle también compartiendo espacio en un disco con Ariana Grande y The Weeknd, que mano para el pop tiene de sobra y capacidad para renovarlo, a tenor de la calidad de sus últimos singles, más todavía.

‘1UL EP’:

01 1UL

02 Heavy Eyelids

03 Me4U

04 Happy All The Time