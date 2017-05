Manel Navarro se ríe de su propio gallo y otros memes de su invitado sorpresa en Eurovisión

España ya partía última en las apuestas de Eurovisión. En ningún momento del día de ayer abandonó la última plaza en las casas de apuestas. Pero es que además la presentación en vivo de ‘Do It For Your Lover’ fue aburridilla y Manel Navarro, que llegaba a Kiev tras la polémica final nacional, soltaba un gallo durante el supuesto momento cumbre de su actuación. ¿Qué podría ser peor?

Curiosamente RTVE no lo ocultó en ningún momento. Se curaron en salud y no emitieron ni previa ni especial a posteriori en La 1 como es habitual, pero desde incluso antes de que terminasen las actuaciones, ya titulaban noticias en su web con el gallo. Y lo que es mejor, Manel Navarro lo comentó en Twitter. Tras indicar “Gracias a todos! Estar sobre ese escenario ha sido la mejor experiencia de mi vida 💙💙💙”, añadía con humor: “Aunque se haya colado un invitado no deseado…”, dejando un vídeo de un gallo.

La red se llenaba de memes y la Wikipedia era editada para mostrar que la canción de Navarro pertenecía al género “chicken pop”. Todo muy divertido aunque no sabemos si al artista le espera una larga carrera. ‘Do It For Your Lover’ es la primera canción española de Eurovisión que entra en la lista de 40 Principales en años. Esta semana ocupa el puesto 40 tras haber sido número 19 y haber aguantado en lista 18 semanas. ¿Adivinamos que será la última? Sin duda, Sony ha de estar muy contenta con su fichaje: el tema todavía no ha entrado al top 100 oficial de Promusicae.

