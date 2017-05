Vitalii Sediuk besó a Will Smith, atacó a Kardashian y regaló hortensias a Madonna antes de enseñar el culo en Eurovisión

Durante la gran final del Festival de Eurovisión, en concreto durante la interpretación de la nueva canción de Jamala, ganadora del año pasado, un espontáneo se subió al escenario y enseñó el culo a la audiencia. Portaba una bandera australiana, pero ni era australiano (hay quien dice que afectó al mal resultado de Australia en el televoto) ni era eurofán. Se trata, como informa The Guardian, del “cómico” Vitalii Sediuk, procedente de Ucrania, país en el que se celebraba Eurovisión.

Vitalii Sediuk, en verdad periodista (se piensa que usa unas viejas credenciales de la televisión ucrania para colarse en sitios), es conocido por haber boicoteado otras ceremonias y alfombras rojas de celebridades. Entre sus víctimas están Kim Kardashian, Adele, Madonna, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o Will Smith. Por ejemplo, en 2013 logró subirse al escenario de los Grammy cuando le tocaba a Adele. También lio una buena al intentar tirar al suelo a Kim Kardashian al salir de una limousina y Brad Pitt tiene una orden de alejamiento contra él por acosador. La consiguió después de que Vitalii le rompiera unas gafas.

Su primera víctima fue Madonna: fue él quien le regaló un ramo de hortensias (flores que odia) durante el Festival de Cine de Venecia. De hecho, tiene un corto llamado ‘The Hydrangea‘. Pero es que también fue él quien besó a Will Smith recibiendo una buena hostia por parte de este.

Vitalii Sediuk, que por supuesto tiene página en la Wikipedia con todas sus hazañas, ha subido un Instagram Story que le muestra en Eurovisión.

.@SBSNews Can now confirm the #Eurovision streaker was NOT Australian – but Vitalii Sediuk @SBSNews @SBSEurovision pic.twitter.com/A94pRCOXvf

— Brett Mason (@BrettMasonNews) 13 de mayo de 2017