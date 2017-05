Aparece en iTunes y Deezer ‘Behind Me’ de Madonna

¿Recordáis la filtración de un centenar de maquetas de ‘Rebel Heart’ de Madonna a finales de 2014? Entre ellas había una canción llamada ‘Two Steps Behind’ en la que, sobre un pegajoso piano house noventero, la cantante indicaba a sus competidoras que irían siempre dos pasos por detrás de ella. Madonna tenía que negar mediante su management que la canción estuviera dedicada a Lady Gaga, que fuera a estar incluida en el disco y aseguraba que la había grabado simplemente por diversión.

Este fin de semana la canción ha aparecido en los iTunes de todo el mundo acreditada a Madonna con un remix de Guido dos Santos que apenas se diferencia, y no sólo no ha sido retirada un día después pese a no parecer oficial (no aparece vinculada al sello de Madonna, Boy Toy), sino que ahora además aparece en Tidal y Deezer, aunque aún no en Spotify.

‘Behind Me’ ha llegado al top 25 de iTunes España y al top 100 de iTunes más competitivos como el británico, el francés y el holandés.

El lanzamiento que sí será oficial será el del ‘Rebel Heart Tour’. Se editará en DVD, Blu-Ray, double CD, CD + DVD, CD + Blu-Ray el próximo 15 de septiembre. Incluirá 22 canciones.