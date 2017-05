Teatro onírico para la canción más pop de The Japanese House

Amber Bain es la joven artista británica tras el nombre The Japanese House, un proyecto de dream-pop con trasfondo electrónico que lleva un par de años insinuándose como una de las mayores promesas del pop internacional. Quizá porque no termina de culminar la previsible liturgia comercial del lanzamiento de un LP debut, parece que a Bain se le resiste su momento de gloria. Sin embargo, en los más de dos años que sabemos de ella ha publicado montones de buenas canciones.

La última de ellas es ‘Saw You In A Dream’, cuyo clip oficial ha sido presentado hoy mismo. Dirigido por Lucy Tcherniak, se aleja bastante de la estética borrosa y paisajista de sus primeros vídeos, en los que ocultaba su identidad. Aquí Bain se erige en protagonista de una puesta en escena teatral en la que ella es la nota discordante de dos parejas de bailarines, que se mueven tanto en el “escenario” como en el resto del plató.

Es una apropiada traslación a imágenes de una canción realmente preciosa, posiblemente la más abiertamente pop de su carrera. “Más que ocultar la tristeza por la pérdida de alguien, es bonito sentir que los echas de menos. Es por eso que la voz está tan presente”, explica la propia Amber sobre la canción. ‘Saw You In A Dream’ es la primera canción que conocemos de un nuevo EP –el cuarto ya, tras ‘Swim Against The Tide’ (2016), ‘Clean’ (2015) y ‘Pools To Bathe In’ (2015)– que se publicará el día 16 de junio a través de Dirty Hit’, sello que alberga bandas como The 1975 o Wolf Alice.