‘Chariot’ de Beach House es más que un descarte, aunque no alcanza el nivel de lo mejor del grupo

No contento con haber publicado no uno, sino dos discos en 2015 -y ambos excelentes-, Beach House ha anunciado el disco de rarezas y caras b que había prometido para este año. El grupo no le ha echado mucha imaginación al título del álbum, ‘B-Sides and Rarities’, que sale el 30 de junio, igual para no confundir al personal con un posible tercer disco.

Pero lo importante de esta noticia es que ‘B-Sides and Rarities’ incluye dos temas de Beach House hasta ahora inéditos, el primero de los cuales ha llegado hoy a las plataformas de streaming. Se titula ‘Chariot’ y, por sonido, claramente pertenece a las sesiones de grabación de ‘Depression Cherry’ y ‘Thank Your Lucky Stars’, pero sobre todo contiene una melodía preciosa y evocadora que la convierte en algo más que un simple descarte, a pesar de que sí hay que reconocer que, por calidad, se encuentra en uno o varios peldaños por debajo del material publicado oficialmente en ambos discos.

El otro tema inédito de ‘B-Sides and Rarities’ es ‘Baseball Diamond’. Ambos aparecen en el álbum junto a otras pistas conocidas como ‘Equal Mind’, ‘Saturn Song’ o varios directos, además de alguna remezcla y ‘Play the Game’, la versión de Queen que Beach House realizaron en 2009. Una lástima, en cualquier caso, que hayamos llegado a este punto de la carrera de Beach House sin más videoclips más que uno para ‘The Traveller’. ¿Se animará el grupo a hacer uno para ‘Chariot’?

‘B-Sides and Rarities’:

01 Chariot

02 Baby

03 Equal Mind

04 Used to Be (2008 Single Version)

05 White Moon (iTunes Session Remix)

06 Baseball Diamond

07 Norway (iTunes Session Remix)

08 Play the Game (Queen Cover)

09 The Arrangement

10 Saturn Song

11 Rain in Numbers

12 I Do Not Care For The Winter Sun

13 10 Mile Stereo (Cough Syrup Remix)

14 Wherever You Go