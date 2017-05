Roban más de 1 millón de dólares en la casa de A$AP Rocky

Tres individuos lograron colarse ayer martes por la noche a eso de las 23.30 en casa de A$AP Rocky, el autor del celebrado ‘Long Live A$AP’ y de ‘At. Long. Last. A$AP‘, y llevarse joyas y otras pertenencias por valor de 1,5 millones de dólares. Según las primeras informaciones, tres hombres llamaron a la puerta de su domicilio en Los Ángeles y cuando la hermana del rapero les abrió, la amenazaron con un arma, forzando su entrada en la casa. Una actualización posterior indica que se colaron por una ventana que no estaba cerrada.

Según el portal de sociedad TMZ los hombres agarraron a la mujer, pero no la ataron ni la hirieron. Al parecer, cogieron una caja fuerte pero por alguna razón la dejaron en la acera antes de huir en su vehículo. A$AP Rocky no estaba en su domicilio cuando sucedieron los hechos, pero están siendo muy comentados esos vídeos que sube a las redes sociales con máquinas de contar dinero y presumiendo de la cantidad de billetes con que cuenta en efectivo.

A$AP Rocky, de solo 28 años, ha publicado dos discos, el primero de los cuales logró ser platino en Estados Unidos tras su edición en 2013 y el segundo disco de oro. Pese a no contar con más que un par de singles top 10 en Estados Unidos, uno de ellos una colaboración con Selena Gomez, parece que se lo ha montado bien y tras la firma de un contrato con Sony, la creación de su propio sello y su firma de ropa, no le ha ido nada mal. Recientemente le hemos visto en un anuncio de Mercedes.

Esta misma semana, A$AP Rocky estrenaba un nuevo tema en el programa de Frank Ocean de Beats 1. ‘RAF’ está dedicado a Raf Simons, pero de momento no aparece en las plataformas de streaming.