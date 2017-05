Big Boi le toca la campanita a Adam Levine (Maroon 5) en el vídeo de ‘Mic Jack’

El rapero, músico y productor Big Boi, célebre por ser la mitad del exitoso dúo de los 90 y 00 Outkast, está de vuelta en 2017 con su tercer largo en solitario, que llevará el título de ‘Boomiverse’. Este nuevo álbum ha sido avanzado hasta ahora por dos singles: ‘Kill Jill’, un tema junto a Killer Mike –Run The Jewels– y Jeezy y un sample de folclore oriental –aludiendo a la peli de Tarantino, evidentemente–; y ‘Mic Jack’, mucho más funky y que cuenta con la participación vocal de Adam Levine, vocalista y cara más célebre de Maroon 5.

Se acaba de estrenar precisamente el vídeo oficial para esta, un clip en el que Boi acude a una tintorería en la que un Levine rubio platino es el dependiente. El rapero reclama unas prendas que el guaperas busca infructuosamente, mientras las prendas erróneas transportan a Boi a diversos escenarios, siempre rodeado de guapas bailarinas. Muy fans de la forma en que le toca los huevos a Adam, timbre mediante.

‘Boomiverse’ es el primer disco de Big Boi solo tras el notable ‘Vicious Lies and Dangerous Rumors’, de 2012. Él y André 3000 oficiaron una reunión de Outkast en 2014 para encabezar algunos grandes festivales, como Coachella. Sin embargo, aquello no acabó muy bien (de hecho, André dijo después que sintió que “se vendieron”) y, por descontado, no fraguó en un nuevo disco del dúo. De hecho, Big Boi se embarcó luego en una colaboración tan poco predecible como Big Grams, junto al grupo Phantogram.