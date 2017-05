Yurena juega a ser Kylie en su sesión para Primera Línea

Yurena ha sacado un disco llamado ‘Around the World‘ que incluye los sencillos que ha ido lanzando durante los últimos 5 años en compañía de sus nuevos autores de confianza, Siri Umann, Vicente Ferrer y Víctor Perez Rubio. Su nuevo single es ‘Freedom’ y para promocionarlo ha protagonizado una sesión para Primera Línea de la que se hace eco Vertele, justo cuando se acerca el World Pride de Madrid. “Casualidades de la vida” (por cierto, también veremos a Yurena en el vídeo del himno creado ad hoc por Kika Lorace, la de ‘Arriba, maricón‘).

En la sesión vemos a Yurena casi al desnudo, emulando las poses orgiásticas de vídeos de Kylie como ‘All the Lovers’ y ‘Slow’. Además, en la entrevista habla sobre leyendas urbanas, como el hecho de que su madre Margarita Seisdedos fuera hasta al súper con un ladrillo en el bolsillo, y de sus fantasías sexuales, y ahí menciona a Ricky Martin, Brad Pitt, Mario Casas o Hugo Silva. ¿Titular? El que da cuando le preguntan por aquellos tiempos en que se rumoreaba que era un hombre: “Era lo más dañino y humillante. Me espanté cuando lo escuché”, indica, rebatiendo el discurso feminista de Charlotte Gainsbourg en ‘The Cement Garden’ que terminó sampleado en ‘What It Feels Like for a Girl’ de Madonna (“para una mujer parecer un hombre está bien, pero para un hombre parecer una mujer es degradante”).

El reportaje adelantado por Vertele va en el número de junio, por lo que aún no aparece en la subpágina de Torito de Primera Línea. Sí encontramos una mención random a Sky Ferreira.