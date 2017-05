Harry Styles sabe sacar partido a su paso por Carpool Karaoke

¿Sigue vivo el Carpool Karaoke o lo mató Madonna tras protagonizar una de las ediciones menos vistas de la serie? Lo cierto es que el emitido anoche por James Corden, con Harry Styles de One Direction como artista invitado, no estuvo nada mal por diferentes motivos.

El primero es que supo sacar partido a las canciones que interpretó de su debut. En principio el programa parece únicamente pensado para el lucimiento del single ‘Sign of the Times‘, pero Styles sale la mar de airoso también de la interpretación de su canción favorita del disco, ‘Sweet Creature’, y la rockera ‘Kiwi’ es uno de los momentos más salvajes que se han vivido dentro de este coche, con permiso de Flea. En segundo lugar, la entrevista es medio divertida, con Corden preguntando a Styles si su madre lloró para bien o para mal, en plan “tu carrera se ha acabado”, cuando escuchó su debut, y en tercero porque hubo gags que merecieron la pena.

El mejor se produce cuando Corden y Styles intercambian su ropa, mostrando la diferencia entre que una estrella use una prenda… o lo haga un presentador cómico del perfil de James. “Si me pongo esa camisa, parece que voy a una barbacoa”. El asunto termina con Harry Styles tocándole un pezón a James Corden o jugando a ser su pareja en las representaciones de ‘Notting Hill’ y ‘Titanic’. Ya sabéis que él está muy comprometido con la causa gay. Y si no, atentos al final de su interpretación de ‘Endless Love’ de Lionel Richie. También suena ‘Hey Ya’, el clásico de Outkast.