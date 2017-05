La nostalgia de fin de curso de Dan Auerbach en el vídeo de ‘Waiting on a Song’

Dan Auerbach de The Black Keys tiene nuevo disco en solitario, ‘Waiting on a Song’, que sale el 2 de junio. Últimamente hemos escuchado a Auerbach sobre todo triunfando en su banda principal y también trabajando como productor o músico en proyectos tan notables como ‘Ultraviolence’ de Lana Del Rey, ‘Alone’ de The Pretenders o ‘Supernova’ de Ray LaMontagne, por lo que es fácil olvidar que Auerbach ya editó un disco solo en 2009, ‘Keep it Hid’, un año antes de que The Black Keys diera el verdadero salto de su carrera con ‘Brothers’.

‘Waiting on a Song’ es además el título del nuevo single de Auerbach, que si tiene un punto muy Nashville es porque es precisamente un homenaje a la cultura de la canción de esa ciudad, como lo es todo el disco, según ha declarado Auerbach a Rolling Stone. El músico ha grabado ‘Waiting on a Song’ en su propio estudio en Nashville y se ha rodeado de músicos locales de lujo como John Prine, que es co-autor del álbum junto a Auerbach; Jerry Douglas, Duane Eddy o Pat McLaughlin.

El vídeo de ‘Waiting on a Song’ de hecho incluye cameos de músicos de Nashville como David Ferguson, Michael Heeney y Luke Dick (Auerbach también sale), aunque no se centra en la ciudad de Nashville exactamente sino en el viaje de fin de curso de un grupo de adolescentes que disfrutan de sus sus últimos momentos juntos antes de separarse para empezar la universidad. Es además uno de tres singles que hemos conocido del disco: el resto son ‘Shine on Me’ -con Mark Knopfler a la guitarra- y ‘King of a One Horse Town’.

‘Waiting on a Song’:

1. Waiting On A Song

2. Malibu Man

3. Livin’ In Sin

4. Shine On Me

5. King Of A One Horse Town

6. Never In My Wildest Dreams

7. Cherrybomb

8. Stand By My Girl

9. Undertow

10. Show Me