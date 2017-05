Bebe Rexha se suma a la guerra de los samples con ‘The Way I Are (Dance with Somebody)’

Esta semana han salido varios singles importantes escritos en base a una canción antigua: ‘Bad Liar’ de Selena Gomez emplea el bajo de ‘Psycho Killer’ de Talking Heads (aprobada, por cierto, por el propio David Byrne en Twitter); ‘Swish Swish’ de Katy Perry y Nicki Minaj se basa en ‘What They Say’ de Maya Jane Coles (un tema house ultranoventero publicado en 2010), además de la intro de ‘Star 69’ de Fatboy Slim; y ‘Crying in the Club’ de Camila Cabello debe parte de su estribillo a ‘Genie in a Bottle’ de Christina Aguilera.

Bebe Rexha no ha querido ser menos y ha publicado un nuevo single que también se construye en base al sample de una canción antigua, y no una cualquiera, sino a una tan mítica como ‘I Wanna Dance with Somebody’ de Whitney Houston. En ‘The Way I Are (Dance with Somebody)’, de hecho, Rexha empieza cantando “I am sorry, I am not the most pretty / I’ll never ever sing like Whitney / but I still wanna dance with somebody”. Después parte de la melodía del clásico de Houston se utiliza en el estribillo de ‘The Way I Are (Dance with Somebody)’.

‘The Way I Are (Dance with Somebody)’ es una colaboración con Lil Wayne (al que has escuchado recientemente en el top 1 americano ‘I’m the One’ de DJ Khaled). Rexha ha dicho que es un “jódete” a las discográficas. “Cuando estás evolucionando como artista tienes que luchar contra el estereotipo que la gente espera que cumplas, cómo tendrías que ser, cuál debería ser tu aspecto, el color de tu pelo, cómo debería ser tu maquillaje y la ropa que llevas. Lo más importante es que tú te gustes a ti misma”.

Por cierto, ‘The Way I Are (Dance with Somebody)’ no tiene nada que ver con ‘The Way I Are’ de Timbaland, aparte del error gramatical que ya se criticó de aquel single (sería “the way I am”).