Drake arrasa en los premios Billboard

Este domingo se ha celebrado una nueva edición de los premios Billboard en Las Vegas y el héroe claro de la ceremonia ha sido Drake, que ha conseguido hasta 13 estatuillas, entre ellas el de Mejor artista y el de Mejor artista masculino. Beyoncé, que no acudió a la ceremonia debido a su avanzado estado de gestación, se llevó varios premios, entre ellos el de Mejor artista femenina y Mejor disco R&B por ‘Lemonade’.

Zayn se alzó como Artista revelación y Twenty One Pilots como mejor dúo. La curiosidad de la noche vino de mano de la boyband coreana BTS, que se llevó el premio a Mejor artista en las redes sociales, arrebatándoselo a Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande y Shawn Mendes.

Presentaron la ceremonia Vanessa Hudgens y el rapero Ludacris y por supuesto esta estuvo plagada de actuaciones llamativas como la de Nicki Minaj, que abrió la gala con un medley de ‘No Frauds’ y ‘Light My Body Up’; o la de Lorde, que cantó ‘Green Light’ en una especie de karaoke personalizado. También Miley Cyrus presentó su nuevo single ‘Malibu’ en clave puramente country y Halsey hizo lo propio con ‘Now or Never’. El ganador de la noche presentó ‘Gyalchester’ en las famosas fuentes de Bellagio de Las Vegas.

Cher, que esta semana ha cumplido 71 años, actuó en una gala de premios por primera vez en 15 años y Céline Dion recordó ‘My Heart Will Go On’ por el 20 aniversario de ‘Titanic’.

BELIEVE LIVE IN BILLBOARD MUSIC AWARDS, AMEN CHER! pic.twitter.com/8Xwh9LJYwP

Here is the full Miley's performance at Billboard Music Awards! #Mileybu pic.twitter.com/FyIqBsL1AD

— Miley Cyrus Source (@MileySourceNews) May 22, 2017