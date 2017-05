Britney también tiene su canción de “pop con propósito”: filtrada la antigua ‘Take Off’

Ahora que Katy Perry ha abandonado el “pop con propósito” de ‘Chained to the Rhythm’ por otras cosas menos sesudas, ¿qué artista pop nos queda para ofrecer su visión particular de los problemas del mundo? Parece que 2017 no pasará sin que Britney ofrezca la suya. Este domingo se ha filtrado ‘Take Off’, una canción inédita de 2003, que habla sobre la comunidad gay, según su co-autora, Michelle Bell.

‘Take Off’ es una producción de Boodshy & Avant y contiene un sonido electro con guitarras en el estilo de ‘Toxic’ o ‘Do Somethin’. Se compuso para el disco de Britney que nunca salió, ‘Original Doll’, y por estilo es parecida a canciones de la época como ‘Chaotic’ o ‘Mona Lisa’ o a la más reciente ‘Do You Wanna Come Over?’. La letra es una reflexión -francamente pueril- sobre la tolerancia: “ya sabes lo que dicen sobre mezclar las razas / y al final todos tenemos las mismas caras / mi madre me dijo que debes amarte a ti primero / y si no estás de acuerdo, lárgate de esta maldita Tierra”.

En una entrevista para Buzzfeed de 2013, Bell declaró que ‘Take Off’ era el ‘Black and White’ particular de Britney, refiriéndose al clásico de Michael Jackson. “‘Take Off’ era una canción sobre ser tolerante con la gente homosexual y sobre discriminación. Era una canción sobre amarte a ti mismo y estar conectado. Creo que se adelantó a Lady Gaga y que, de haber salido, la gente hubiera visto que Britney tenía algo que decir. Hablaba sobre la guerra y sobre que la guerra es mala”.