Chromatics son los nuevos Julee Cruise en ‘Twin Peaks’: foto de su cameo y nuevo vídeo de ‘Shadow’

Este domingo se ha estrenado en Showtime la tercera temporada de ‘Twin Peaks’, que en España ha podido verse a través de Movistar+, y las primeras reacciones están siendo mayoritariamente positivas, aunque sobre todo de asombro e incomprensión por el surrealismo de los acontecimientos narrados en la serie. Parece que ‘Twin Peaks’ vuelve más ensoñador que nunca y eso solo puede ser buena señal, ¿no es cierto?

Han sido casi dos horas de nuevo ‘Twin Peaks’ los que han podido verse esta noche y que han concluido nada menos que con una actuación de Chromatics en el Bang Bang Bar. La participación del grupo en ‘Twin Peaks’ se conoce desde el año pasado y parece que hará las veces de Julee Cruise en esta nueva temporada. El grupo ha interpretado ‘Shadow’, una canción de 2015, y ha publicado el videoclip oficial de esta canción poco después. En él el grupo que aparece tocando en una sala típicamente lynchiana con cortinas rojas.

Chromatics publicó ‘Shadow’ hace dos años, supuestamente como adelanto de su próximo disco, ‘Dear Tommy’, que sigue sin fecha de edición. Su líder Johnny Jewel ha publicado recientemente ‘Windswept’, un disco con música para ‘Twin Peaks’, por lo que se espera que ‘Dear Tommy’ salga en los próximos días coincidiendo con la emisión de la serie.

And yes, that was Chromatics performing "Shadow" at the Roadhouse in tonight's @SHO_TwinPeaks pic.twitter.com/NJPkgOw1oq

— Alexis Rivera (@echoparkrecords) May 22, 2017