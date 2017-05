Lana Del Rey y The Weeknd se hacen carantoñas en el vídeo de ‘Lust for Life’

Lana Del Rey ha publicado el videoclip de su nuevo single con The Weeknd, ‘Lust for Life’. El vídeo comienza con Lana cantando acompañada de unas coristas para luego retirarse, en mitad de la canción, hacia las letras de “Hollywood” de Los Ángeles. Allí, Del Rey se reúne con su amado Abel Tesfaye, con quien compartirá carantoñas hasta el final del vídeo.

Del Rey ha hablado recientemente sobre su canción con Stevie Nicks. La cantante ha confirmado su título, ‘Beautiful People, Beautiful Problems’. Sobre Nicks, Del Rey ha dicho que es “todo lo que esperas que sea”. “Nicks es muy contemporánea y conoce toda la música nueva que sale cada semana. Le gustó mi canción y ha aportado mucho a ella”.

A pesar de que ya se conocen varios títulos de ‘Lust for Life’ como ‘Love’, ‘Yosemite’ o ‘Tomorrow Never Came’, además del tema titular y su cubierta, Del Rey sigue sin revelar su fecha de edición. El pasado lunes se estrenaba ‘Coachella – Woodstock On My Mind’, la canción que Del Rey compuso tras su paso por Coachella, aunque se desconoce si formará parte del álbum.