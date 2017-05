Los Coming Soon / We Are LCS

Grande el nombre de Los Coming Soon, aunque puede que con este ‘We Are LCS’ lo suyo deje de ser una eterna promesa cuyo gran momento “se acerca” para pasar a ser una realidad. El hecho de que los hermanos Patricio y Lala Hirsch se hayan asentado en Barcelona parece haberles sentado bien y este tercer álbum que publican es un debut, una presentación internacional, en muchos sentidos. Para empezar, incluye algunas de las canciones estrella que habían incluido en sus primeros dos discos, desconocidos para el gran público, pero además lo hace con estupendos “flow” y secuencia y un sonido muy bien cohesionado. En absoluto notarás que aquí hay canciones que algunos pocos privilegiados conocen desde 2012 o 2014.

Las influencias de Los Coming Soon, que han tenido ocasión de compartir escenario con gente como Tame Impala, 2ManyDJ’s o Metronomy y haber ejercido de teloneros de Toro y Moi y Snow Patrol, pueden resultar evidentes: los punteos de Two Door Cinema Club, la evocación de un suave indie pop de unos Kings of Convenience y los recursos de los Phoenix más bailables podrían definir algunos de sus hits. Es el caso de ‘Fernet Tastes Good’ (dedicada a una bebida popular) y del estupendo single ‘Bombay’, todo nostalgia a través de esa preciosa melodía que se remonta a tiempos pasados (“we have been friends since we first met / in sunny days / In infancy we played a lot”), trata de asumir viejos errores (“remember bitter tears / I’m dancing now with my mistakes”) y finalmente sirve de cauce para pasar página (“we could rest in peace, mate / brother, let me tell you / You can pass the past!”).

Pero hay bastantes peculiaridades en el sonido de su álbum. Su mejor canción parece ‘Voodoo Toy’, en la que Patricio y Lala prácticamente repiten la misma letra, resultando especialmente irresistible la parte de ella, postulándose como una especie de Sarah Cracknell sobre un elegante fondo medio house y medio jazzy, propio de los Saint Etienne más elegantes. Sirven de base para este tema un bajo muy Blondie circa ‘Heart of Glass’ y unas guitarras muy Chic, influencia la de Nile Rodgers que se confirma cuando el disco se cierra con una versión de ‘Let’s Dance’ de David Bowie.

Lo mejor de ‘We Are LCS’, en cambio, es cómo el disco va entregándose a la pista de baile. Si el álbum se abre con los punteos de ‘The Things We Love’, ‘Do It Right’ es abiertamente una canción disco llena de falsetes, ‘Buy the Ticket Take the Ride’ algo que podrían haber firmado Delorean y al final, tras la también muy disco y en castellano ‘La pista’, ‘One Chance’, entre ritmos y cencerros, se entrega sin tapujos a las ambiciones de DFA y aledaños: gente como YACHT y Holy Ghost! viene a la mente. Ahí es cuando se entiende que el disco haya sido mezclado por Eric Broucek de LCD Soundsystem. Y a pesar de todo, sobre influencias disco, funky o de indie pop, hay algo que prevalece: serán sus voces o el tipo de melodías, pero el grupo argentino tiene ese algo que les hace despuntar por encima de sus influencias.

Los Coming Soon actúan este viernes 26 de mayo en Razzmatazz 3, Barcelona.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Voodoo Toy’, ‘Bombay’, ‘One Chance’

Te gustará si te gustan: Two Door Cinema Club, Saint Etienne, los discos de Labrador

