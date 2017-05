Rihanna y Lupita Nyong’o, juntas en una película gracias a la imaginación de internet

Internet es la verdadera democracia. Y si no que se lo digan a Rihanna y a Lupita Nyong’o. En 2014 una foto de ambas artistas juntas en un desfile de moda se hizo viral porque varias personas imaginaron que podría ser la captura de una película. Entertainment Weekly confirma que esta película será finalmente una realidad.

Todo empezó en Tumblr: la foto de Rihanan y Nyong’o es tan carismática que parece sacada de una película y eso es lo que imaginó Internet: “Parece que están en una película de ladrones: Rihanna es la líder dura de roer y Lupita la genio que hackea ordenadores”, escribía una internauta. La idea de que Rihanna y Nyong’o podrían protagonizar una cinta juntas llegó a Twitter y creció como la espuma. Primero Nyong’o aceptó, luego Rihanna hizo lo propio y finalmente se sumaron al entonces hipotético proyecto la directora Ava DuVernay (‘Selma’) y la guionista Issa Rae (‘Insecure’).

Por supuesto este proyecto ya no tiene nada de hipotético y de hecho ya está en marcha y Entertainment Weekly confirma que se emitirá en Netflix. Entertainment Weekly asegura que varias plataformas estaban interesadas en comprar el proyecto pero que Netflix ha hecho la apuesta más “agresiva”. No es de extrañar: por ahora la idea no podría tener mejor pinta.

Rihanna ha sido noticia esta semana además porque Pitchfork ha realizado una lista de sus mejores singles de peor a mejor: por supuesto el medio norteamericano tira más por el R&B de ‘Pour it Up’ que por el pop de ‘Where Have You Been’, pero sorprende más todavía la posición en la lista de singles míticos de su carrera como ‘What’s My Name’ (top 15) frente a otros menos populares (‘Loveeeeeee Song’ es top 11). Una lista en cualquier caso con un top 10 poco cuestionable en el que no falta ninguno de los hits que conformaron nuestra playlist de grandes éxitos de la churrera de Barbados.