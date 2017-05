Muere Roger Moore: adiós al 007 más longevo

El actor Roger Moore ha fallecido este martes en Suiza a causa de un cáncer. Tenía 89 años. Su familia ha confirmado la noticia en un comunicado a través de las redes sociales. “Nos pesa en el alma informaros de que nuestro padre Roger Moore ha fallecido hoy tras su breve pero valiente lucha contra el cáncer. El amor del que se ha rodeado en sus últimos días no puede resumirse con palabras”.

“Sabemos que nuestro amor y admiración se multiplicará por todo el mundo a través de gente que le conoció por sus películas, sus programas de televisión y su trabajo con UNICEF, el cual él consideraba el mayor logro de su vida”, continúa el comunicado. “El cariño que nuestro padre percibía cada vez que pasaba por un escenario le mantenía a flote y le ha mantenido ocupado trabajando camino a su 90 cumpleaños, por ejemplo en su última aparición, en noviembre de 2016, en London’s Royal Festival Hall, donde el público le aplaudió de manera que hizo temblar el edificio, situado cerca de donde nació”.

Moore fue James Bond en siete películas de la mítica franquicia cinematográfica -más que ningún otro actor-, lo que incluye cintas como ‘La espía que me amó’, ‘Vive y deja morir’ u ‘Octopussy’ (en España fue doblado memorablemente por Constantino Romero). El actor fue el tercer James Bond e interpretó este personaje desde 1973 a 1985. Antes de ser James Bond, Moore ya era famoso gracias a sus papeles en series de televisión como ‘Maverick’ o sobre todo la longeva ‘Los santos’, donde Moore interpretó a Simon Templar, un Robin Hood moderno.

En 1991, inspirado por su amiga Audrey Hepburn, Moore inició su colaboración con UNICEF, y en 2003 el actor fue condecorado como Sir por la Reina Isabel de Inglaterra por su trabajo humanitario.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017