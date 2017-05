David Bisbal habla sobre su experiencia en Hollywood en El Hormiguero

David Bisbal, ídolo de Gabriel Rufián Romero, ha visitado esta noche El Hormiguero para promocionar su nueva gira en presentación de su último disco, ‘Hijos del mar’. Motos ha dado la bienvenida a Bisbal rescatando un vídeo de la primera vez que el cantante visitó El Hormiguero en 2006, cuando se emitió su tercer programa hace 11 años.

El cantante acaba de aterrizar de Los Ángeles y Motos aprovecha para preguntarle su opinión sobre la ciudad y para saber si de verdad es tan maravillosa como la pintan o un lugar de personas solitarias y dedicadas al postureo. Bisbal dice que ha disfrutado su estancia allí, entre otras cosas, porque tuvo la oportunidad de acudir a la gala de los Oscar y a la after-party de Elton John, pero asegura que no tardó en marcharse de ninguno de estos eventos. “Veo los Oscar, veo a Elton John”, dice, “pero llega un momento que sobro, no me gusta estar tanto en la fiesta, siempre he sido así, lo siento mucho”.

Bisbal también ha tenido palabras para las víctimas del atentado de Manchester acontecido este lunes. El cantante asegura que le ha impactado lo ocurrido por supuesto al tratarse de un evento sobre todo juvenil y al ser él padre. “La noticia me ha dado impotencia y rabia, no sé por qué suceden este tipo de cosas, ha fallecido una niña de 8 años, padres de sus hijos que han ido a un espectáculo”, ha expresado.