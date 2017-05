Harry Styles sí logra desbancar a Sabina del número 1 en España tras 9 semanas

El ex One Direction Harry Styles sí logra lo que no lograron ni Depeche Mode, ni Los Planetas, ni Dvicio, ni Julio Iglesias: desbancar a Joaquín Sabina del número 1 de nuestro país. ‘Lo niego todo‘ pasa al puesto 2 después de 9 semanas de liderazgo (puede que quede alguna que otra) y Harry Styles lidera la lista con un ‘Harry Styles‘ que no está nada mal. También hay otras entradas interesantes que pasamos a repasar a continuación:

1(E) Harry Styles / Harry Styles

2(1) Joaquín Sabina / Lo niego todo

La dominación de Harry Styles es global y su debut es número 1 en Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Holanda o Australia. Es número 4 en Francia (pese a la promo realizada en este país) y número 5 en Alemania. Mediatraffic estima casi 400.000 unidades vendidas ya en todo el mundo. ¿Tendrá longevidad?



3(E) Izal / Vivo

El directo de Izal en el Palacio de los Deportes de Madrid no llega al puesto 1 como ‘Copacabana’ pero logra una excelente posición teniendo en cuenta que se trata de un disco en directo. Vetusta Morla fueron hace poco número 4 con su álbum en vivo ‘15151’, aunque se desconoce con cuántas copias lograba cada grupo su posición.

Por cierto, ‘Copacabana’ continúa en el puesto 96… 86 semanas después.

5(E) Sílvia Pérez Cruz / Vestida de nit

El disco más o menos nuevo de Sílvia Pérez Cruz, un ‘Vestida de nit’ que reseñábamos recientemente, llega al puesto 5 de la lista de ventas. Es exactamente el mismo puesto al que llegó ’11 de novembre’. ‘Domus’ fue top 4 y ‘granada’ top 3, aunque lo destacable de todos ellos es que permanecieron un año o casi en el top 100.



7(E) Mojinos Escozíos / Maduritos y resultones

Como siempre, lo mejor del disco de Mojinos Escozíos, el título y/o la portada del disco. ‘Maduritos y resultones’, que se presenta con el single ’20 años escozíos’, llega al puesto 7, casi clavado al logrado en otras ocasiones. ‘Pa Pito El Mío’ fue número 9 y ‘Mená chatruá’, ‘Selfi, bragas y rocanró’ y ‘Semos unas máquinas’… puesto 7.



13(E) Sole Giménez / Los hombres sensibles

El disco con “chicos sensibles” de Sole Giménez queda fuera del top 10 pese a la colaboración de Dani Martín, David DeMaría, Antonio Carmona, Teo Cardalda, Pedro Guerra, Víctor Manuel, Chabuco, Mikel Erentxun, etc. La ex Presuntos Complicados mejora el top 29 de ‘Como hemos cambiado’ pero no el top 7 de ‘El cielo de París’.



15(E) Paramore / After Laughter

¿Qué acogida ha tenido el disco popero de Paramore? El top 4 de Reino Unido y el top 6 de Estados Unidos son sus peores datos desde 2007, desde hace 3 discos. Suponemos que habrán renovado algo de público, pero de momento… no se nota. El anterior álbum de Paramore fue puesto 12 en España, por lo que este top 15 tampoco representa una mejoría por aquí. Veremos cómo evoluciona.



17(E) Juanes / Mis planes son amarte

Tibia acogida también para lo nuevo de Juanes, con una entrada al puesto 17 que queda muy lejana de sus dos números 1 en España, ‘Mi sangre’ y ‘La vida… es un ratico’. Al menos se mejora el puesto 43 de ‘Loco de amor’ (2014).



30(E) Paula Rojo / Un viaje en el tiempo

El nuevo disco de country pop de Paula Rojo llega al puesto 30. Fue aspirante a Eurovisión e irónicamente llega más alto que el ganador del festival. Eso sí, el disco no alcanza el top 6 que lograban tanto ‘Érase un sueño’ como ‘Creer para ver’.



36(74) 7 Notas 7 Colores / Hecho, es simple (XX Aniversario)

7 Notas 7 Colores protagonizan la subida más fuerte de la semana y llegan más alto de lo que hayan logrado nunca con ‘Hecho, es simple’ con motivo de su edición 20º aniversario. El grupo también está de gira.



38(E) Salvador Sobral / Excuse Me

La canción ganadora de Eurovisión no es sólo número 35 en singles sino que ha despertado la curiosidad del público lo suficiente como para comprar todo el álbum ‘Excuse Me’, que incluye temas en castellano e inglés. El álbum ha sido número 10 en Portugal y ronda el top 30 en Holanda y Suiza.



40(E) Paul Weller / A Kind Revolution

La racha de números 1 y números 2 en Reino Unido para Paul Weller, que había durado los últimos 10 años, se interrumpe con su nueva entrega, que ha quedado en el top 5. En España sí ha mejorado el dato de los discos anteriores.



76(E) Argentina / La vida del artista

La cantaora onubense no iguala con este nuevo álbum el número 58 logrado por ‘Un viaje por el cante’ en 2012.



83(RE) Maria Arnal i Marcel Bagés / 45 cerebros y 1 corazón

Tras su espectacular entrada al puesto 22, el formidable disco de Maria Arnal i Marcel Bagés desaparecía del top 100 tan solo tras una única semana. Por suerte vuelve al top 100 mostrando que puede funcionar gracias al boca oreja.



99(E) Tete Novoa / TNT Live

Tete Novoa de Saratoga llega al top 100 por los pelos (jojojo) con este disco en directo.