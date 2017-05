10 grupos de aquí que podrás ver este año en festivales sin que te parezca seguir en 2011

A menudo nos quejamos de la extraña sensación de déjà vu al leer el cartel de un festival, pues no sabemos si Love of Lesbian ya habían tocado en ese mismo el año pasado o fue el anterior, y en realidad te estás confundiendo con Dorian, que coincidieron (otra vez) con Lori Meyers y Carlos Sadness en aquel otro, donde ahora tocan León Benavente, a los que ya viste hace dos semanas. Está claro que estos y otros grupos suponen un necesario y justificado imán para el público pero también que en ocasiones se echa en falta algo de diversidad en los line-ups. Sin embargo, también es cierto que la hay, solo que a veces ocupa un tamaño no tan grande (u ocupan un horario poco agradecido). Hoy, de la mano de Jägermusic, elegimos 10 bandas y artistas que estarán presentes en festivales de la península durante los próximos meses y a los que también merece mucho la pena ver.

El inclasificable combo ¿suizo? radicado en ¿Londres?, por el que apostábamos a principios de este curso como uno de los nombres a tener en cuenta en 2017, se está haciendo cada vez más recurrente en los carteles de festivales diversos. Tras mostrar en WAM Estrella de Levante y en Tomavistas –apenas hace unos días– su rock irreverente y ecléctico, con trazas de MGMT o Foxygen, en breve les veremos en Primavera Sound y Vida Festival. Urge la continuación de ‘Supernatural Mango’… y pronto tendremos noticias sobre ello.

Este rapero canario sigue afianzándose entre el efervescente panorama del hip hop nacional. Alejado de la omnipresente corriente trap, lo suyo es algo mucho más personal tanto a nivel musical como, sobre todo, lírico y visual. Mientras dilata la llegada de su nueva mixtape, ‘Hipi Hapa Vacilanduki’, nos sigue enganchando con los imaginativos vídeos que hace con Cachi Richi (hace solo unas horas estrenaba ‘Choriqueso’). En compañía de DJ Pimp, sus shows se convierten en auténticas fiestas en las que el entregado público canta sus ingeniosas rimas por encima de su voz en hits como ‘Mucho’, ‘Mango‘ o ‘El puto amo de casa’. Estarán, por ejemplo, en Monkey Weekend (junto a Rosalía & Refree, Za! o Lorena Álvarez).

El cuarteto madrileño ha consolidado su propuesta, una suerte de actualización del rock urbano post-punk, con un disco apabullante como ‘Sentido del espectáculo’. Sus conciertos, como no podría ser de otra manera, son irresistibles invitaciones al pogo mientras se corean sus mensajes afilados. Biznaga estarán en eventos tan sonados como Bilbao BBK Live, y en otros más modestos y alternativos como la Canela Party de Málaga.

En apenas un año el dúo empordanés ha publicado dos grandes discos y se ha convertido en favorito para un público muy amplio, no habitual del circuito de hardcore melódico en el que comenzaron a abrirse paso. Pese a emplear sólo guitarra, batería y sus voces, sigue impresionando la energía que imprimen a las certeras canciones de ‘Fruto panorama’ y su debut homónimo. Tras su aparición el pasado fin de semana en Tomavistas, también actúan en Embassa’t y Festival’Era.

La escena asturiana no se quedó congelada en el Xixón Sound de los 90 y grupos como Nosoträsh, aunque a veces lo parezca. Propuestas como las de Pablo Und Destruktion, los veteranos Fasenuova (bien, vale, son de Mieres, pero…) y los jóvenes HUIAS han demostrado que no es así. Este dúo formado por María Lastra y Alejandro Santana (a los que se suma un bajista en directo) debutó en 2014 con ‘P O P U L A R’, una sólida muestra de una electrónica oscura que, sin embargo, no esquivaba los ganchos pop, las texturas acústicas ni los ritmos bailables. Tras el EP ‘She Can Tell Us’ publicado el pasado año, acaban de avanzar la primera de las canciones de su próximo disco, ‘Father’. Después de pasar por L.E.V. Festival, la próxima cita con su sugerente propuesta es en Low Festival.

Ah, ‘Salvados por la campana’… ¿Cuántos adolescentes suspirábamos a principios de los 90 con Tiffany Amber Thiessen y su papel en aquella serie? Muchos. Ahora ese personaje bautiza a este quinteto establecido en Barcelona y su rock sinuoso y ambiental, a lo Warpaint, que goza de una proyección considerable. Basta decir que se han hecho un hueco en el cartel del festival alemán Mayfeld Derby, junto a nombres como Moderat, Slowdive o Metronomy. Por aquí podremos verlas presentar las canciones de su EP de debut, ‘Phantøm City’, en Vida Festival y Donostia Kutxa Kultur.

Desde Mataró, Álex Pérez y Eloi Martínez proponen una vuelta de tuerca, contundente y con cierta dosis de humor, al retro-synth-chiptune-pop-rock de Daft Punk y Kavinsky, introduciendo sin rubor componentes latinos o spacerock, con intenciones claramente expansivas y hedonistas. Mientras siguen desgranando nuevas canciones en su canal de Youtube, registradas en directo en su local de ensayo, son uno de los proyectos más solicitados de esta lista, probablemente porque su estilo se adapta estupendamente bien al espíritu festivalero. Sin tener siquiera un EP publicado, podremos verles en Primavera Sound, Ballantine’s True Music, Sónar y Festival’Era.

Lo de esta jovencísima artista bilbaína tiene pinta de ser algo grande, pese a que sobre el papel el free-jazz no suele tener un especial predicamento en los clásicos eventos festivaleros. Como supondréis, no hablamos de free-jazz al uso, sino que es uno de los componentes que esta percusionista emplea en su música, que en directo resulta aún más espectacular al alternar electrónica y batería real. Podremos verla en Low Festival y Bilbao BBK Festival, aunque no debe descartarse que, tras llamar la atención de medios británicos, pronto la veamos de gira por cualquier lugar del planeta.

El dúo formado por el miembro de Boreals Xabier Paradís y el saxofonista Alan Himar es uno de esos proyectos que consigue equilibrar nostalgia y frescura, para hacer un pop inclasificable, bailable y estimulante. Tras publicar su primer EP, ‘Introducing’, se han convertido en una propuesta solicitadísima: Festival de les Arts, Embassa’t, Vida Festival, Mulafest y Low Festival.

Desde que les entrevistábamos hace meses, los bilbaínos Vulk han seguido adelante con su plan para convertirse en profetas de la agitada escena underground de su ciudad más allá de Euskadi. Ya con el flamante, vibrante ‘Beat Kamerlanden’ bajo el brazo, esta suerte de respuesta ibérica a Eagulls o iceage se disponen a extender su rock afilado y desafiante por toda la península. GetMAD! (junto a The Zombies, Dungen, Half Japanese…), Bilbao BBK Live, Low Festival o Donostia Kutxa Kultur ya les tienen entre sus bandas.