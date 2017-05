Baz Luhrmann no dice nada del fracaso de ‘The Get Down’ en su comunicado sobre el fin de la serie

Se acabó ‘The Get Down’. La serie de Netflix sobre los orígenes del hip-hop y la música disco, protagonizada por un grupo de jóvenes afincados en el sur del Bronx durante los 70, se cancela tras una única temporada (dividida en dos partes, la última de las cuales se estrenaba el pasado mes de abril) y parece que son varios los motivos que explican su fin.

Por un lado, su creador Baz Luhrmann ha explicado en Facebook que está ocupado haciendo una película y que no puede dedicarse a dos proyectos a la vez, por lo que ha preferido seguir con su película y dejar ‘The Get Down’ de lado. Netflix no ha consentido esto de ninguna manera y ha optado por cancelar la serie. “Hay muchas ideas [de Netflix] para el futuro, incluida una obra de teatro, pero la realidad es que yo hago películas”, ha escrito. “Y el asunto con las películas es que, cuando las diriges, no puede haber nada más en tu vida”.

Por otro lado encontramos la realidad de que ‘The Get Down’ ha sido un rotundo fracaso comercial: la serie ha sido la más costosa de producir de la historia de Netflix (120 millones de dólares cortesía de Sony), pero tras el estreno de su primera temporada, Variety informaba que la serie no había conseguido reunir ni la mitad de público que sí atrajeron producciones de Netflix más baratas como ‘Orange is the New Black’ (15 millones en su cuarta temporada) o ‘Stranger Things’ (13 millones). Solo 3 millones de americanos vieron ‘The Get Down’ en su primer mes.

El comunicado de Luhrmann, conocido de hecho por dirigir películas carísimas como ‘Moulin Rouge’, no dice nada de este fracaso, si bien lee: “cuando me pidieron que dirigiera ‘The Get Down’ tuve que interrumpir un compromiso cinematográfico por dos años. Esta exclusividad se ha convertido en un obstáculo para Netflix y Sony, que han apoyado la serie de manera tremenda. Me mata no poder dividirme en dos y poder trabajar en ambos proyectos. Estoy muy unido a la gente que ha trabajado y colaborado en esta fantástica experiencia”.