Ready for the Weekend: Carly Rae Jepsen, Shakira, Gepe, Sia, Benjamin Biolay, Nick Jonas…

Semana un tanto extraña en cuanto a lanzamientos. Parece que pocos artistas se han atrevido a competir con un lanzamiento tan fuerte como ‘El Dorado’, nuevo álbum de Shakira. No al menos en el ámbito multinacional. Sí tenemos, en cambio, nuevos discos del chileno Gepe, los veteranos del indie británico The Charlatans, el ‘Volver’ Benjamin Biolay, un disco sorpresa – solo un año después del último– de James Vincent McMorrow, una nueva obra de folk experimental de Sam Amidon, un nuevo álbum en solitario de Martin Rev –el primero tras el fallecimiento de Alan Vega, su compañero en los básicos Suicide– o los debuts de los prometedores The Amazons y Cintia Lund. También disponemos desde hoy de un nuevo EP de Carl Barat con su proyecto paralelo a The Libertines, The Jackals, la prometedora Mabel, el pop clásico de Lia Pamina y el debut de los, por otra parte, veteranos Amateur, con miembros de La Buena Vida.

Esta semana se han anunciado próximos álbumes de Carla Bruni (su ‘Karaoke’ particular), Micah P. Hinson, Fitness Forever, Belako, Ocellot (que publicarán dos EPs este año), y se presumen otros no confirmados, como los de Rita Ora, Kali Uchis, Svper, Washed Out, Camila Cabello, Amatria (que lanza single en su propio sello), Allie X, Grace Mitchell y Noah Cyrus. Coinciden con más avances de las obras ya anunciadas semanas atrás por Amber Coffman, alt-J, Halsey, Chuck Berry, Bleachers, SZA, Peter Perrett (de los legendarios The Only Ones), Neuman, Ama, Lucy Rose, Charlie Fink (ex-Nah and the Whale), Marika Hackmann, Benjamin Booker y Shabazz Palaces.

También hoy podemos empezar a disfrutar de nuevas canciones de Sia (una colaboración con Labrinth para la BSO de ‘Wonder Woman’), Carly Rae Jepsen, A$AP Mob (¡con Frank Ocean!), Troye Sivan cantando para el productor de EDM Martin Garrix, el primer single multinacional de C.Tangana, el salto internacional de Bad Gyal, las revelaciones Dagny y Grace Mitchell, y Nick Jonas, que lanza single acompañado de Anne-Marie (la intérprete de ‘Rock-a-Bye’ de Clean Bandit) y Mike Posner (el de ‘I Took a Pill in Ibiza’).

Además, resulta sorprendente la cantidad de remixes y/o nuevas versiones de temas conocidos que merece la pena destacar: SOHN con un gran remix para ‘Alaska’ de Maggie Rogers, Chromeo adaptando a las pistas de baile más funkies el ‘Green Light’ de Lorde, Kendrick Lamar añadiendo unas barras propias al éxito de Future ‘Mask Off’, y Stormzy haciendo lo propio en ‘Power’, el nuevo single extraído de ‘Glory Days’ de la girl-band británica Little Mix.