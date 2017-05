Merche, ¿la “Françoise Hardy española”… o la Mø española?

Merche publica hoy nuevo single, ‘Pasajeros’. La nota de prensa de Sony culmina el texto de presentación con una sentencia que sorprende: “En Francia tienen a Françoise Hardy. En España tenemos a Merche. Queda todo dicho“. Sin embargo, hay una explicación: Mario Vaquerizo es quien firma el texto, pues siempre ha sido muy fan de la autora de ‘Abre tu mente’.

Este es el texto de promo al completo, en el que Vaquerizo cuenta cómo conoció a Merche, lo bien que le cae y cómo llegaron a colaborar juntos: “Descubrí a Merche en el año 2004. Por entonces acaparaba la totalidad de las parrillas de programación radiofónicas del país con su éxito “Abre tu mente”. La canción pop, con mensaje incluido, y una producción más que moderna para lo que se estilaba en el target de artistas de su nivel y estilo, hizo que me convirtiera en su más fiel devoto. Devoto y fan fatal de una estrella que a lo largo de su extensa carrera, con siete discos de estudio, ha demostrado y sigue demostrando lo que es: una artista más que completa. Una muy buena cantante con una gran habilidad compositiva que ha logrado llegar al público masivo, incluso antes de tener una proyección mediática. Como lo hizo con un servidor.

Por tanto Merche se convirtió en obsesión y jamás pude ser más feliz cuando en ese mismo año, concretamente en Málaga, en uno de esos festivales multitudinarios que organizan las emisoras de radio, tuve la oportunidad de conocerla y, por ende, de admirarla más.

Desde entonces hemos pasado por muchos encuentros, muchos conciertos, muchas confesiones y muchas risas acompañadas también de llantos. Como la vida misma. Como la vida que sabe reflejar Merche en sus canciones. El pop siempre estuvo destinado a ser consumido por la masa, sin distinciones, sin prejuicios y sin cuestionamientos. Y eso es lo que pienso al hablar de Merche. Como así me lo demostró en el año 2006 cuando la invité a hacer un dueto con mi grupo Nancys Rubias, que por entonces era contemplado por la industria más oficial y reaccionaria como una broma mamarracha del marido de Alaska. Merche aceptó ipso facto. La habilidad con la que pululó por el estudio me dejó K.O y en menos de una hora materializó y, por tanto, me concedió el sueño de cantar al alimón su “Abre tu Mente”. Para más inri tuve la suerte de compartir escenario en más de una ocasión y la relación se afianzó demostrando que aquello de “jamás conozcas a tu ídolos” es falso. Porque en el caso de Merche puedo afirmar lo que siempre proclamó la gran Paloma Chamorro: “Tengo mucha suerte de que mis amigos sean genios”.

A lo largo de todos estos años Merche ha seguido en activo; todos sus discos siguen estando repletos de canciones para todos los públicos en los que aflora su gran facilidad para describir situaciones habituales, cotidianas, sencillas, que no son ajenas a cualquier hijo de vecino. Pequeñas (o grandes) historias que convierte en hits y que forman parte de la banda sonora de todos nosotros; y así podemos seguir hablando de “Eras tú”, “Cal y Arena”, “Si te marchas”, “Luna” y otros que están por llegar. Sí, porque Merche está a punto de publicar un nuevo trabajo discográfico. Y para muestra un botón: “Pasajeros”. Su nuevo single. Una canción directa; un viaje musical en el que el baile está asegurado de una forma muy sutil y elegante, con el sello de la casa: el estilo Merche. Porque lo más importante en esta vida es tener estilo propio. Y a Merche eso no le falta. Como no le han faltado sus más de mil conciertos ofrecidos, sus discos de oro y platino y lo más importante: sus canciones.

En Francia tienen a Françoise Hardy. En España tenemos a Merche. Queda todo dicho”.

¿Es ‘Pasajeros’ el nuevo ‘Le temps de l’amour’? ¿El nuevo ‘Tous les garçons et les filles’, tal vez? Pas du tout. Pese a su portada, lo acústico cede por sorpresa en mitad de la canción y, de manera muy acorde a lo que sucede en el videoclip, el tema se convierte en una adaptación del catálogo más popular de Diplo featuring Mø. Todo muy en sintonía con la remezcla de ‘I Took a Pill In Ibiza’ que arrasó medio mundo o la última Barei. ¿Colará?

Pasajeros (Official Video) by Merche on VEVO.