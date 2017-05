C. Tangana explica su fichaje por una multi y adelanta el vídeo de ‘Mala mujer’

El fichaje de C. Tangana por una multinacional como Sony, donde ha firmado el “contrato más caro en España de to’ el gremio”, como cantaba Pucho en ‘Espabilao’, ha sorprendido a sus fans para bien y para mal. No son pocos los que opinan que el cantante se ha traicionado a sí mismo asociándose a una discográfica cuando su éxito hasta el momento ha sido completamente independiente, pero tampoco quienes celebran la decisión y defienden que la carrera de Tangana necesitaba este último paso para elevarse de verdad y adquirir la dimensión que merece.

El integrante de Agorazein ha acudido esta semana a Yu acompañado de Tomás de MANSON (que realiza sus videoclips) para hablar sobre su primer single en Sony, ‘Mala mujer’, y sobre su fichaje por esta multinacional que en España edita desde Shakira a Dani Martín pasando por Ricky Martin o Malú. El artista defiende que lleva “toda la vida luchándolo, peleando para el bolo siguiente y currando” y que su fichaje con Sony es la culminación de todos estos años que ha trabajado para poder dedicarse profesionalmente a la música. “Hasta hace dos años trabajaba en el Unísono, en el Anaya, en el Pans & Company… y ahora ya no quiero hacer eso”, ha expresado.

El cantante ha querido dejar claro no obstante que su fichaje por una multi no comprometerá su integridad artística. “Hemos luchado hasta donde hemos podido, llevamos seis meses de negociación con más gente aparte de Sony y al final hemos conseguido que se abran las puertas a la posibilidad de un contrato en el que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer pero también tener unas garantías y trabajar a nivel profesional, como todo el mundo que quiere un contrato indefinido, que esto no es un contrato indefinido pero sí te da esa garantía de que uno sabe que no se va a preocupar de lo que va a pasar el mes que viene”.

Además Yu ha adelantado el vídeo de ‘Mala mujer’, que se ha rodado en México.

