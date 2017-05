Jamie xx paliará la ausencia de Frank Ocean en Primavera Sound 2017

Este fin de semana asistíamos a la caída definitiva del cartel de Primavera Sound de Frank Ocean, tras varias pistas en forma de cancelación de sus shows inmediatamente anteriores al previsto el próximo fin de semana en Barcelona. La organización de Primavera Sound, ante la práctica imposibilidad de conseguir con tan poca antelación un cabeza de cartel del mismo nivel que cubriera su vacío, ha optado al menos por añadir un show estilísticamente similar y de calidad: se trata de Jamie xx, teclista y programador de bases de The xx. Aprovechando la presencia en el cartel del trío británico y la repercusión crítica de su primer disco en solitario, ‘In Colour‘ –uno de los mejores discos de 2015–, Jamie ofrecerá un show lleno de referencias UK Garage, R&B y soul que caracterizan singles como ‘I Know There’s Gonna Be (Good Times)’, ‘Loud Places’ o ‘Gosh’.

Su presencia en lugar de Ocean el viernes, 2 de mayo, ha obligado a realizar una serie de reajustes horarios en la programación de los escenarios Heineken y Mango, tanto en la jornada del jueves como en la del viernes. El día 1, jueves, en el escenario Heineken actuarán Kevin Morby (18:15h); Miguel (20:00h); Bon Iver (22:20h) y Aphex Twin (01:20h); ese mismo día, en el Mango, actuarán Triángulo de Amor Bizarro (19:10h); Solange (22:10h); y Slayer (00:00h). En cuanto al viernes 2, en Heineken estarán Belako (19:00h); The Growlers (20:45h); The xx (23:10h) y Jamie xx (2:00h); y en Mango, Whitney (19:50h); Mac DeMarco (21:50h); y Run The Jewels (00:45h).

Por último, el festival también ha anunciado la incorporación a la fiesta final del domingo día 4 de mayo en la Sala Apolo, de la joven y prometedora músico bilbaína RRUCCULLA y de !!!, que acaban de publicar ‘Shake The Shudder’, en su faceta de DJs (recordemos que también estarán actuando, en formato banda, el sábado 3 en el Parc del Fòrum).