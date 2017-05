Frank de la Jungla ataca a Aless Gibaja por el vídeo de ‘Menéalo’

Recordaréis que, días atrás, el youtuber, influencer y cantante Aless Gibaja estrenaba el vídeo oficial para ‘Menéalo’, un nuevo single con el que podría comerle la tostada de himnos veraniegos a Leticia Sabater y su ‘Toma pepinazo’, aprovechando su estancia en el reality Supervivientes. En el clip, en el que Gibaja meneaba posaderas en playas y yates, también aparecía posando en algunos pasajes con una pitón albina y paseando junto a un tigre.

Pues bien, esto último le ha parecido muy mal a muchos defensores de los derechos animales, entre los que destaca, por su repercusión, el presentador televisivo Frank Cuesta, conocido por su programa Frank de la Jungla. El sábado, Cuesta subía a Twitter un texto –acompañado con una imagen de Aless y el tigre– en el que, aunque reconocía que le parecía “un tío brillante” y “sensato”, le echaba en cara el uso de la tigresa –a la que parece que Frank conocía por una polémica anterior– y la serpiente en su vídeo, invitándole a dar ejemplo.

Aless no le respondió directamente, pero horas después retuiteó esa misma imagen que Cuesta le recriminaba acompañada del texto “Ser diva es mi profesión, tu envidia mi diversión” (un retuit que ya ha eliminado de su hilo temporal, aunque existe). Esto terminó de encender del todo a Cuesta, que le ha dedicado un vídeo en su canal de Youtube (que va camino de las 800.000 visualizaciones), muy enfadado y tildándole de “falso”, recordando una visita de Gibaja al programa Hable con ellas donde le dejaron en evidencia –cuando aseguraba ser “embajador de P.E.T.A. en España” pero lucía caros bolsos de piel auténtica–, y reprochándole que no use su influencia para apoyar realmente la defensa de los animales.