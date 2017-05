Shakira justifica la variedad de ‘El Dorado’ y olvida una colaboración con Juanes en El Hormiguero

Tres días después de que Shakira haya publicado su álbum de regreso, el entretenido ‘El Dorado‘, la colombiana ha ofrecido una única entrevista promocional a un medio español. Ha sido en El Hormiguero. Shakira ha hablado sobre la gestación de su nuevo disco, así como de sus exitosos singles junto a Carlos Vives o Maluma, calificando las visitas del vídeo de ‘Chantaje’ como “una bestialidad” (más de 1000 millones en Youtube). También ha hablado sobre la obvia inspiración en Piqué de ‘Me enamoré’ y ha contado cómo fue la primera vez que él la escuchó: “Lo llevé al estudio, le gustó mucho, se emocionó… pero ya está acostumbrado a que le haga canciones”.

Aunque la entrevista no ha sido todo lo musical que habríamos querido, Shakira sí ha hablado sobre la variedad del álbum, indicando que contiene “todas las combinaciones posibles de influencias, pop con bachata, pop con reggaetón, pop con vallenato, y otra parte muy personal e íntima (…) Cuando hago un disco no pienso en unidad sónica, sino que me doy libertad suficiente para explorar”. También ha hablado de ‘Coconut Tree’, aunque no la ha reconocido cuando Pablo Motos la ha llamado “Cocotero”, indicando que es “autobiográfica” y ha dicho que es de sus favoritas junto con ‘Perro fiel’, elogiando la voz de Nicky Jam (!); y ‘Nada’, que dice que sí tiene ese sonido que tanto la ha caracterizado en el pasado.

También confirma que prepara una gira mundial para presentar ‘El Dorado’ y ha hablado de los momentos en que tiene que separarse de sus hijos, y recordado el momento en que conoció, entre mojitos, a Piqué, en Madrid. Entre los juegos vistos, “El Shakirizador”, en el que Shakira ha tenido que reconocer en su propia cara cambiante a los artistas con que ha cantado: Carlos Vives, Beyoncé, Rihanna… o Juanes, si bien Shakira ha negado haber cantado con él. Por un momento parecía que la redacción del programa había confundido a Juanes con Alejandro Sanz, pero en realidad se referían a una versión “all star” de ‘Corazón partío’ en la que Shakira coincidió con Juanes y con otra gente.



Existía gran expectación entre los seguidores de la música pop por esta entrevista, puesto que Shakira mantiene una relación muy distante con los medios de comunicación españoles. Pese a que vive en Barcelona desde hace años y tiene una pareja muy mediática, sus apariciones y manifestaciones públicas son muy contadas. Sebas, Raúl.