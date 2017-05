Anímic / Skin

Anímic se han tirado a la piscina de los discos audiovisuales con una obra de 8 temas acompañados de 8 videoclips disponibles en las plataformas de streaming, tratando algunos de los problemas sociales que nos rodean. Y esta no es la principal novedad que han presentado este año los autores de la espeluznante ‘Trenco una branca‘: ‘Skin’ es el disco más electrónico que han firmado los catalanes y además Ferran Palau ha pasado a un segundo plano dejando que Louise Sansom sea ahora quien ejerza la labor de voz principal.

Después de centrar ‘Hannibal‘ en la violencia y la guerra, ha sido precisamente idea de Louise hacer un álbum en torno al tema de “la piel, el hierro y la deshumanización que estamos experimentando con los móviles y todo lo demás”. Algo muy evidente sobre todo en el vídeo que han preparado sobre ‘Slave’, un tema que en imágenes habla de la “esclavitud” de las redes sociales y que en su texto también presenta un futuro apocalíptico (“Nuestros hijos crecerán en la desmemoria / Y sus súplicas nunca serán escuchadas”).

La mencionada ‘Slave’ presenta un fondo musical un tanto Björk en ‘Hunter’ y la inspiración ‘Homogenic’ y de “humano contra máquina” podría salpicar también la letra del tema inicial ‘Gem’ (“no puedo ofrecerte mucho, excepto amor”, “pensamos que tendríamos más tiempo pero ahora he entendido que hoy es el día para el amor y mañana será otro día”). Eso sí, este álbum no es, pese a algún resquicio de luz, sino completamente sombrío. Hasta el punto de que sorprende que no todos los vídeos que han rodado sean en blanco y negro.

Con la excepción de ‘Hidden‘, que puede acercarse a los territorios de Chris Isaak, ‘Skin’ se envuelve de una electrónica gélida que, no obstante, a veces parece más un buen disco de Najwa que un disco genial de Fever Ray, una referencia aparentemente en la inquietante ‘Silence‘. Así, por ejemplo, la base medio dubstep de ‘TV’ es algo que podría haber pensado un grupo del tipo Chase & Status… hace un par de años.

Sin embargo, hay que elogiar la evolución de una banda que en otras ocasiones ha sonado abiertamente folk: aquí no queda casi rastro de ello y ese fondo electrónico sí es adecuado para el retrato desolado del mundo que han querido hacer Anímic. La pesadumbre de la situación social impregna ‘TV’, que parece una canción sobre los refugiados (“Mi pecho se contrae y se tensa viendo esa eterna cola / de personas dejadas a su meced, deambulando en tierra de nadie”), y cuyo vídeo parece una crítica a nuestra ceguera ante los mismos. La misma línea parecen seguir ‘Glass’ (“Les exiliamos de la memoria humana / Les denegamos su humanidad”) e ‘Inhuman’, con la misma temática sobre nuestra falta de humanidad. El disco se cierra con una canción con y sobre ballenas, bajo la premisa de que ellas “nos cantan” para avisarnos de los peligros. Teniendo en cuenta que ‘Glass’ habla y con razón “de la indiferencia del hombre hacia su especie“, lo mejor será fiarse de ellas.

Anímic actúan este miércoles 31 de mayo en Primavera Sound. Después les esperan Vida Festival, Sónar o Bilbao BBK Live.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Glass’, ‘TV’, ‘Silence’

Te gustará si te gustan: Fever Ray, Depeche Mode, Najwa, Burial

Escúchalo: Spotify