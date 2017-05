‘Liar Liar Ge2017’, un himno anti-Theresa May, cerca de ser número 1 en UK

El próximo 8 de junio Reino Unido celebra sus primeras elecciones generales tras el “sí” de sus ciudadanos a la salida de la Unión Europea, el llamado Brexit. Semanas atrás, las encuestas eran favorables al Partido Conservador de la Primera Ministra, Theresa May. Sin embargo, a medida que avanza la campaña electoral, el Partido Laborista, encabezado por el progresista Jeremy Corbyn, está recortando distancias. Y es que parece que May, que recordemos llegó al 8 de Downing Street tras la dimisión de David Cameron post-Brexit, no parece suscitar demasiadas simpatías en buena parte del electorado.

Una prueba de ello la encontramos, curiosamente, en la lista de canciones más vendidas de iTunes en Reino Unido en la última semana. Sólo por detrás de la hoy por hoy invencible ‘Despacito’ de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber (sí, ellos también), la canción más vendida allí en la tienda de música online de Apple no es ni de Liam Payne, ni siquiera de Ariana Grande. Se trata de ‘Liar Liar Ge2017’ de Captain Ska, un proyecto inspirado en la tradición jamaicana y formado por músicos de sesión de la escena londinense.

‘Liar Liar’ ni siquiera es una canción nueva, sino que se trata de un remix de la original que ellos mismos publicaron en el año 2010. Su vídeo, que acumula en pocos días más de medio millón de visitas, comienza señalando los 3,7 millones de niños que viven en riesgo de pobreza en Reino Unido y destaca imágenes y discursos de May mientras entona líneas como “todos sabemos que a los políticos les gusta contar mentiras; grandes, pequeñas, jugarretas; Diciendo que son fuertes y estables, que no se escinderán; Y aún nos lo creemos” o “no puedes confiar en ella, no, no, no”. Veremos si el éxito de Captain Ska sigue marcando la tendencia de las encuestas de intención de voto en las próximas semanas… o no.