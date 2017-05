Llega ‘Jagged Little Pill’, el musical, con guión de Diablo Cody de ‘Juno’

Alanis Morissette ha sido noticia últimamente por haber sido timada por uno de sus mánagers, quien ha sido condenado a 6 años de cárcel (cumplirá finalmente 3 años más otros 3 de libertad vigilada) tras apropiarse de 5 millones de dólares de ella y otros artistas. Pero ahora lo es también por el anuncio oficial del musical de ‘Jagged Little Pill’, su primer álbum internacional, uno de los discos más vendidos de la historia al haber sobrepasado los 30 millones de copias.

Se espera que el musical se estrene en mayo de 2018 en Cambridge ( Massachusetts) y el guión correrá a cargo de Diablo Cody, conocida por el guión de ‘Juno‘, una de las películas más emblemáticas del cine indie de los últimos años, además con una destacada selección musical que rescató del anonimato a Moldy Peaches. Diane Paulus dirigirá y Tom Kitt se encargará de los arreglos musicales y de orquesta.

Alanis ha publicado un comunicado en el que denomina el proyecto como “su sueño de musical hecho realidad” y habla de la “buena química” entre los involucrados y el “honor” que supone “bucear en estas canciones de nuevo, rodeada de todo este talento”. “Diablo y Diane ya están llevando estas canciones tan personales que son parte de la médula ósea de mi alma a otro nivel de esperanza, libertad y complejidad”.

‘Jagged Little Pill’ se distribuyó en CD en su momento con un libreto de letras traducidas a varias idiomas, lo que permitió que toda la población que no habla inglés pudiera acceder a sus historias de rabia y celos contra el amante que te engaña (‘You Oughta Know’), superación (‘You Learn’, ‘Hand In My Pocket’) o amistad (‘Mary Jane’). Veremos cómo las integra Diablo Cody.