Tronco aparecen entre los virales de Spotify y dedican canción a un hater

Tronco, el dúo formado por los hermanos Herrero, autor del entretenido y divertido a la par que emocionante ‘Abducida por formar una pareja‘, tiene novedades. El grupo, que acumula 12.000 escuchas en un mes para el tema homónimo que abre este debut y nuestra playlist con los mejores temas del mes, aparece ahora también entre los virales de Spotify España. Su single ‘Pez en bicicleta’ aparece en el puesto 18 de esta lista que mide las canciones más compartidas de esta plataforma, más o menos igualado en esta tabla a los últimos temas de Katy Perry o Selena Gomez. Foto: Gabri Guerrero.



Por otro lado, el dúo es noticia por haber compartido a través de Youtube una canción para su hater, que tiene nombre y apellidos, como han desvelado en Facebook. La letra dice cosas como: “Te confesamos que te hemos stalkeado / y nos caes bastante guay / nos gusta tu melena / y tus camisetas negras / es una pena que no nos veas igual / Te confesamos que si hay una sola cosa / que nos tira para atrás / es tu profunda masculinidad / pero sabemos que cada uno es como es y te queremos tal cual”.



Finalmente, Tronco han concedido sendas entrevistas a El Mundo y Shook Down, en las que cuentan cosas interesantes sobre la carrera de ilustradora de ella o recalcan su feminismo. En la segunda recuerdan que se presentaron a Autoplacer, el concurso de maquetas del CA2M de Móstoles (pese a ser catalanes, Conxita estudió Bellas Artes en Madrid) y no ganaron, pero gracias a la mención especial que les otorgaron, les contactaron de Elefant Records… cuando todavía ni siquiera sabían qué era el sello.

En El Mundo dan detalles de las letras del disco, explicando el tono oscuro de algunas de ellas: “‘Ni una gota de luz’ y ‘Urna de cristal’ van sobre un amigo que se suicidó hace tres años. Parecía que yo estaba muy enamorada de él, pero no. Era él quien estaba por mí. Discutimos porque le dije que no, se quedó muy triste y se mató el día siguiente, sin opción de volver a hablar con él. Me quedé tan triste, que exploté. Y me puse a hacer fanzines como una loca como terapia”, revela, mientras detalla también las historias de ‘Pez en bicicleta’, ‘El helecho’ o ‘Bienaventurado desconocido’, que son muy parecidas a la manera en que las imaginabas.

Este 3 de junio, Tronco actúan dentro del espacio Minimúsica, en Primavera Sound, aunque no podrán quedarse a todo el festival porque Fermín tiene la Selectividad.