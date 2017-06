Urban Outfitters retira el disco de Halsey tras colocarlo en tienda varios días antes por error

El nuevo disco de Halsey, ‘hopeless fountain kingdom’, sale este viernes 2 de junio, sin embargo una conocida tienda de ropa… y discos ya ha empezado a vender copias del mismo, aparentemente por error. Urban Outfitters ha colocado su edición exclusiva de vinilos de ‘hopeless fountain kingdom’ en tiendas dos días antes de su lanzamiento oficial y a sus fans no les ha gustado nada el descuido.

No es la primera vez que Urban Outfitters se adelanta a la venta de un disco de Halsey: en 2015 distribuyó varias copias de ‘Badlands’ por error tres semanas antes y colocó copias del disco en sus tiendas tres días antes de su lanzamiento oficial. En su momento Halsey tuiteó cabreada: “Urban Outfitters, enviáis copias de mi disco con dos semanas de antelación y ahora lo vendéis tres días antes, ¿qué tipo de empresa sois vosotros?” Aunque la pregunta más bien sería por qué Halsey ha seguido colaborando con Urban Outfitters después de aquello.

Una fan de Halsey en Chicago ha tenido que publicar una fotografía del vinilo de ‘hopeless fountain kingdom’ que se está vendiendo en Urban Outfitters para que el sello de la cantante, Astralweeks, se entere de que esto ha estado sucediendo. De hecho tras sus tuits la tienda ha dejado de vender copias del disco, tal y como informa esta misma usuaria.

UH WHAT THE FUCK THE VINYL IS IN STORES??? pic.twitter.com/uAnpp7xRSn — iznik (@dualipe) May 30, 2017

hey ~ can u DM us? — Astralwerks (@Astralwerks) May 30, 2017

LADIES MISSION IS ACCOMPLISHED HFK IS NO LONGER ON THE SHELF — iznik (@dualipe) May 30, 2017

