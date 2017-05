Duffy vuelve… otra vez: escucha su emocionante versión de ‘I Put a Spell On You’

Ya casi nadie recuerda los tiempos en que Duffy era una de las artistas que más discos vendía en el mundo, pero la galesa fue uno de los productos pop post-Amy Winehouse más lucrativos que se han visto. Fue en 2008 cuando su álbum debut, ‘Rockferry’, se convirtió en uno de los discos más vendidos del año, concretamente en el cuarto, solo por detrás de Coldplay, la misma Amy Winehouse y AC/DC. La cantante galesa se retiró de los escenarios tras el fracaso comercial de su segundo disco, ‘Endlessly’, que ni de lejos logró igualar los números de ‘Rockferry’ y además tampoco recibió grandes críticas.

Esto no significa que la autora de éxitos como ‘Mercy’ o ‘Warwick Avenue’ ha estado parada todo este tiempo: además de haberse convertido en una defensora a ultranza de los derechos de los animales, la cantante ha participado en películas y ha seguido grabando música. A finales de 2015 publicaba dos canciones nuevas, ‘Whole Lot of Love’ y ‘Dear Heart’, para la película ‘Legend’, donde actuaba.

Este miércoles, Duffy ha sorprendido estrenando con una grabación nueva, una versión de ‘I Put a Spell On You’ de Nina Simone que además se presenta en YouTube con la imagen de un disco de vinilo viejo como las que se usan en los audios de canciones viejas del visor de Google. Curioso también el aviso “hecho en Inglaterra”. En la interpretación de Duffy de este clásico del soul por supuesto vuelve a brillar su peculiar voz, que contiene un timbre tan especial como emociona sin esfuerzo.

Se desconoce si el estreno de esta canción anticipa el verdadero “comeback” de Duffy que todavía no se ha producido. En los últimos años la cantante no ha dejado de compartir imágenes de ella grabando en el estudio pero no se sabe nada de la continuación de ‘Endlessly’.