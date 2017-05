Camila Cabello, Selena Gomez, Katy Perry y Charlie Puth, en la lista de singles española

La nueva lista de singles de Promusicae incluye las entradas de los nuevos singles de Camila Cabello, Selena Gomez y Katy Perry, entre otros. Las repasamos todas a continuación.

1(1) Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

19 semanas en lista y 19 en el número 1 lleva ‘Despacito’, el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee que hace poco ha sumado a Justin Bieber y que acumula ya 7 discos de platino. El tema aparece, eso sí, ya a la baja en Spotify y iTunes, aunque no sabemos si tanto como para ceder a ‘Felices los 4’ de Maluma, en el puesto 2, pues está sumando sus dos versiones.

16(E) Varios Artistas / Y, ¿si fuera ella? (+ es +)

La entrada más fuerte de la semana es ‘Y, ¿si fuera ella?’, la versión all star del clásico de Alejandro Sanz, que este año celebra los 20 años de ‘Más’, el disco más vendido de la historia de España, con un concierto en el Calderón. El tema fue promocionado en El Hormiguero. El alcance de ’Y, ¿si fuera ella?’ como canción suelta en 1997 no se pudo medir, pues el single como formato físico había muerto, pero entre este primer sencillo, ‘Corazón partío’ y los demás fueron 22 discos de platino para Sanz con este disco.



36(54) Charlie Puth / Attention

Pese a que el regreso de Charlie Puth no ha sido un pelotazo directo, podríamos estar ante un pequeño sleeper. Esta semana es la subida más fuerte en puntos de la semana en España. En Reino Unido está pasando algo parecido y en esta, su 5ª semana en el mercado, llega al fin al puesto 9, lo más alto que ha estado de momento. En Estados Unidos sube al puesto 45, también lo más alto que ha estado.



50(E) Camila Cabello / Crying in the Club

Triste entrada de lo nuevo de Camila Cabello en Reino Unido, donde de momento no ha pasado del puesto 48, y también en Estados Unidos, donde ha sido número 47. En España la entrada es similar, pero tiene más valor: en España no es tan habitual que los singles entren directamente dentro del top 50 como en los países anglosajones y este lo ha conseguido. La canción ha tenido la ocurrencia de samplear a Christina Aguilera.



51(E) Selena Gomez / Bad Liar

Casi lo mismo podemos decir de la acogida a lo nuevo de Selena Gomez, que ha sido puesto 27 en Estados Unidos y puesto 35 en Reino Unido: sabe a poco para una estrella de su categoría, pero la entrada en la lista española, plagada de reggaetón, dance y sobre todo canciones de hace meses, un año o casi… pues no está mal.



83(E) Liam Payne, Quavo / Strip That Down

Parece que el ex One Direction Liam Payne no tiene tantos fieles como Harry Styles y se queda en un modesto puesto 83 en nuestro país, además de sin el número 1 en Reino Unido. Allí ha sido puesto 3 y en Estados Unidos, puesto 42.



84(E) Katy Perry, Nicki Minaj / Swish Swish

Katy Perry logra llegar más alto con su nuevo single junto a Nicki Minaj que con ‘Bon Appétit’, que en España se quedó en el puesto 91. El mismo patrón se repite en Estados Unidos, donde ’Swish Swish’ es puesto 46 frente al 59 logrado por ‘Bon Appétit’, pero no en Reino Unido. En las islas británicas prefieren ‘Bon Appétit’ y esta ha sido número 37 frente al número 40 logrado por ’Swish Swish’.

En cualquier caso, datos muy decepcionantes en comparación a los logrados por ‘Chained to the Rhythm’, que en España es aún número 58 y platino.



85(E) Anuel AA, Bad Bunny / La última vez

Curiosa adaptación de ‘Love Yourself’ de Justin Bieber con uno de los traperos latinos favoritos del público español, Bad Bunny, aquí en compañía del portorriqueño Anuel AA. ‘Soy peor’ de Bad Bunny, sube por cierto al puesto 81.



93(E) Yandel / Mi religión

El portorriqueño Yandel, actualmente puesto 70 con su tema cuatro veces platino ‘Ay mi Dios’, junto a Iamchino, Pitbull y El Chacal, entra en lista con este single de reggaetón, que acaba de estrenar vídeo.



100(E) Brytiago, Daddy Yankee, Nicky Jam / Bebé (Remix)

Daddy Yankee abre y cierra la lista, pues mientras lo sigue petando con ‘Despacito’, también aparece en este remix de ‘Bebé’ de Brytiago junto al exitoso Nicky Jam. Os dejamos también con la original sin featurings.