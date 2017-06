Noel Gallagher dice que su gato podría haber escrito ‘Sign of the Times’ de Harry Styles en 10 minutos

Noel Gallagher ha concedido una entrevista a la emisora Absolute Radio de Reino Unido donde ha hablado de Harry Styles… y no para bien. Gallagher, seguramente interpretando ese papel de polemista sin pelos en la lengua que tanto nos divierte y juego nos da, ha dicho que su gato podría haber escrito ‘Sign of the Times’ de Styles en diez minutos… y hay más.

Gallhager ha opinado sobre Factor X y asegura que no se cree que Styles, que precisamente procede de este programa, se siente en un estudio a escribir canciones como por ejemplo sí hace él. El ex integrante de Oasis dice que se imagina a Styles más que nada “rodeado de chicas de 17 años y metiéndose coca hasta las cejas”, pero no sentadito en su estudio, guitarra en mano, “escribiendo una melodía de puente para alguien”. “Factor X es un programa de televisión, no tiene absolutamente nada que ver con la música”, ha dicho, “y nada de lo que ha salido de ahí tampoco”.

“La gente que se sienta a escribir mierdas como ‘Sign of the Times’ para Harry Styles es ese tipo de gente de mi edad que se ha dejado y ahora son un montón de idiotas gordos y calvos con tatuajes gastados”, ha asegurado. “No me parece tampoco una mala canción, pero a mi mujer se le ha ido un poco la pinza con ella: me pregunta “¿has escuchado la nueva canción de Harry Styles? ¡Suena a Prince!” y yo le digo: “te aseguro, sin haberla escuchado siquiera, te aseguro que no suena a Prince”.

Harry Styles ha publicado este año su primer disco en solitario, que no está nada mal. Por su parte, Gallagher ha dicho que su próximo trabajo sale en noviembre. Desconocemos si Gallagher ha oído el disco de Styles, pero solo nos queda agradecerle estas maravillosas declaraciones que hace de vez en cuando y que nos iluminan la vida.