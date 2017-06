Katy Perry excluye España de su gira europea

Katy Perry había anunciado las fechas de la parte americana de la gira de ‘Witness’, que comenzará a finales de este año. De hecho, cada entrada incluirá una copia del disco que sale la semana que viene y contará para el Billboard 200, impidiendo que las cifras muestren, al menos en un primer vistazo, flop alguno.

Faltaban por anunciar las fechas europeas, pero no hay buenas noticias para los fans españoles. Esta vez, y a diferencia de lo que sucedía con el tour de ‘Prism’, no habrá parada en nuestro país. Al menos eso es lo que se desprende del tráiler que nuestro usuario Chemita comparte en nuestro foro de Katy Perry. ¿Habrá sorpresa más adelante? ¿Por qué la cantante no vuelve al Palau Sant Jordi? ‘Chained to the Rhythm’ ha sido el tema más radiado en España durante un par de semanas y single de platino, no es el lugar donde peor está funcionando esta era, por lo que no parece que la decisión tenga que ver con la popularidad de la cantante en nuestro país.

De momento se han anunciado pocas paradas, 17 en nuestro continente en comparación con las 38 de la gira anterior, por lo que, de nuevo, quizá por razones geográficas, incluso Barcelona podría haber sido excluida. En cualquier caso, os dejamos con las fechas, correspondientes a 2018, por lo que tenéis un año para planificar vuestro viaje. Las entradas salen el viernes que viene, al mismo tiempo que el disco.

23-May Germany Cologne LANXESS arena

24-May Belgium Antwerp Sportpaleis Antwerp

26-May Netherlands Amsterdam Ziggo Dome

29-May France Paris AccorHotels Arena

1-June Switzerland Zurich Hallenstadion

2-June Italy Bologna Unipol Arena

4-June Austria Vienna Wiener Stadthalle

6-June Germany Berlin Mercedes-Benz Arena

8-June Denmark Copenhagen Royal Arena

10-June Sweden Stockholm Ericsson Globe

14-June UK London The O2

18-June UK Birmingham Barclaycard Arena

19-June UK Sheffield Sheffield Arena

21-June UK Liverpool Echo Arena

22-June UK Manchester Manchester Arena

24-June UK Glasgow The SSE Hydro

25-June UK Newcastle Metro Radio Arena