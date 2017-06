Ready for the Weekend: Arcade Fire, Foo Fighters, Radiohead, Lorde, Halsey, Elton John & Jack White…

Bárbara jornada de novedades discográficas, la de hoy. Hasta el punto que, incluso metiendo algo de tijera, superamos las 60 canciones y las 4 horas. Obviamente hay absolutamente de todo, como ahora veremos, pero sin duda la semana en lanzamientos está marcada por los regresos de dos bandas de rock tan importantes hoy en día como Arcade Fire y Foo Fighters, con los primeros avances de sus próximos álbumes. A ellos se une el Gran Grupo de Rock de las últimas décadas, Radiohead, mostrando un estupendo inédito de la era ‘OK Computer’, incluido en su reedición.

Pero hay, como decíamos, muchísimo más: hoy se publican los ya anticipados álbumes de alt-j –el notable ‘Relaxer’, Saint Etienne, Amber Coffman, Halsey, Dua Lipa, Bleachers (proyecto del fun. Jack Antonoff), Dan Auerbach (de The Black Keys) o Roger Waters, el ex-Pink Floyd. Junto a ellos, Beach Fossils, Camille, Omar Souleyman, Sexy Zebras, Los Lagos de Hinault, Charlie Fink (ex-Noah and the Whale), TOPS, Iseo & Dodosound o los interesantes Marika Hackman y Benjamin Booker también presentan LP este viernes. También nos sorprendemos al topar con el proyecto de Laetitia Sadier y los brasileños Mombojó, Modern Cosmology, el tercer volumen de caras Bs e inéditos de Iron & Wine, un mini-LP de Kinder Malo & Pimp Flaco (que no, no es su anunciado debut en Subterfuge) y, además, con un nuevo EP de uno de sus némesis, Yung Beef (Los Santos AKA Pxxr Gvng).

Los adelantos de próximos LPs mencionados en el primer párrafo no han sido los únicos que hemos conocido esta semana. También hemos tenido los de Benjamin Clementine, Liam Gallagher, 2 Chainz, Rae Morris, Alien Tango (‘Sexy Time’, que estrenábamos hace unos días) u OMD, a los que hoy se suman Kitty, Daisy & Lewis, Jacobo Serra, Ne-Yo, Mariona Aupí (la que fuera componente del dúo Fang) o The Cribs. Junto a ellos, nuevos avances de obras cuya publicación se prevé para las próximas semanas o meses: Lorde, Phoenix, Broken Social Scene, Major Lazer, TLC, The War on Drugs, Beth Ditto, Camela, The Japanese House, el rapero Yo Gotti (hoy, junto a Nicki Minaj), Kevin Morby o Dan Croll.

Y, por último, destacamos un buen montón de singles nuevos tan interesantes como el inédito ‘Hands Down’ de Trentemøller junto a jennylee (Warpaint), una nueva canción de la de repente exitosa Julia Michaels, ese adictivo ‘I Want It All’ que Muelevolreina presentaron semanas atrás con un vídeo, el encuentro de Duke Dumont y Gorgon City, el regreso del dúo Andermay, una nueva versión de ‘Chicas’ de Varry Brava junto a Carlos Sadness, Carlos Jean, Manu Chao y su proyecto Ti.po.ta, Todd Terje, Snakehips, J Balvin, Daddy Yankee (su primer tema post-‘Despacito’), Femme y HEREN. Por último, destacamos el encuentro inusitado de Elton John y Jack White en la BSO de ‘American Epic’, un documental sobre las raíces de la tradición musical norteamericana auspiciado por T-Bone Burnett.