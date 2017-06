El concierto “One Love Manchester” con Ariana Grande y varias superestrellas podrá seguirse por internet

Ariana Grande ofrecerá un concierto benéfico este domingo 4 de junio en el Emirates Old Trafford de Manchester, en beneficio de las víctimas del atentado del pasado mes, al término de un concierto suyo en esta ciudad, llevándose la vida de 22 personas. Los ingresos netos irán a la Fundación “We Love Manchester” creada por el ayuntamiento de la ciudad en colaboración con Cruz Roja. Entre los invitados están Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That y Niall Horan, aunque se esperan más sorpresas.

Las entradas se han agotado en cuestión de minutos, pero el concierto será transmitido por BBC TV, BBC Radio (puede oírse online en su web) y Capitol Radio Networks, según informa la nota de prensa del sello de Ariana Grande en España. Mientras en Estados Unidos ABC será la encargada de la retransmisión, Universal anticipa que “también será transmitido por internet a través de un medio digital global que será anunciado muy pronto”. Seguiremos informando de las condiciones de retransmisión en cuanto se conozcan más detalles.

Se espera que Ariana Grande retome su gira europea, cancelada a causa de los atentados, la semana que viene. Actuará, por tanto, en Barcelona, el 13 de junio.