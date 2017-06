“Sgt Pepper” vuelve a ser top 1 en Reino Unido 50 años después

Esta semana se han cumplido 50 años del lanzamiento de ‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, considerada la obra maestra de los Beatles tanto por los métodos de grabación como por la variada producción (ya alejada de sus inicios yeyé, como había avanzado ‘Revolver’ un año antes), por su icónica portada llena de leyendas y por supuesto por las canciones, de ‘With a Little Help fom My Friends’ a ‘When I’m Sixty-Four’, pasando por ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, etcétera.

El disco se ha reeditado con una mezcla nueva en CD, doble CD, doble vinilo y una caja especial con 6 discos con mezclas y tomas alternativas, y ha vuelto a situarse en el número 1 en Reino Unido. Es la 255ª semana que pasa en el top 100. De hecho, la misma semana pasada estaba en el puesto 84, antes de la reedición, y es habitual ver el disco asomarse de vez en cuando por las listas debido a alguna oferta. ¿Quién no quiere tener esta joya en su casa, experimental y al mismo tiempo comprensible por cualquiera? Es de hecho la semana número 28 que el disco pasa en el top 1 de este país: a su salida entró al puesto 8 y de ahí subió al puesto 1, pasando 23 semanas consecutivas en la cima. Durante 1967 volvió en cuatro ocasiones a la primera plaza, y 50 años después vuelve a lograrlo.

“Sgt Pepper” no es ni más ni menos que el disco de estudio más vendido de la historia del Reino Unido, con 5.211.633 copias vendidas a día de hoy, aunque superando por menos de 200.000 unidades, atención, a ’21’ de Adele (en ambos casos se han sumado ya los puntos de streaming). Si contamos recopilatorios, “Sgt Pepper” tiene por delante dos compilaciones, una de Queen y otra de Abba.