5 curiosidades sobre el strip-tease de Lana del Rey y The Weeknd

‘Lust for Life’, el single definitivo de Lana del Rey junto a The Weeknd, ha sido hasta hoy número 1 de nuestro top semanal, que elige el público. Si esto no ha conquistado las listas de éxitos -y no lo ha hecho- no sabemos qué ha de hacer Lana para volver a la gloria de ‘Born to Die‘, pero en cualquier caso sí es una de las mejores composiciones de su repertorio. Aprovechamos para repasar 5 curiosidades sobre ella.

El pre-estribillo intercambiado mola más que el estribillo

The Weeknd ya había colaborado con Lana en alguna ocasión, pero ‘Lust for Life’ es el dúo de ambos propiamente dicho que el mundo esperaba tras la anecdótica ‘Prisoner’ y las más anecdóticas todavía contribuciones de Del Rey a ‘Starboy‘. Aquí ella añade su melancolía y él pone el punto sexual. Cabe pensar que la canción no ha terminado de pitar porque el estribillo es algo vago con todos esos “And a lust for life, and a lust for life / Keeps us alive, keeps us alive”, pero el pre-estribillo es una absoluta maravilla con esos “take off, take off, take off all your clothes” y luego el “They say only the good die young / That just ain’t right / ‘Cause we’re having too much fun / Too much fun tonight, yeah”. Hay un añadido curioso: en el primer pre-estribillo es ella quien canta lo de “quítate la ropa, quítatelo todo” y él quien canta lo de “dicen que sólo los buenos mueren jóvenes, pero no es cierto, porque nos lo estamos pasando muy bien esta noche”. Y en el segundo pre-estribillo, justo al contrario.



El guiño girl-group

Hay una parte que me gusta casi, casi más -pero no- que los “take off, take off” y son los “doo wop doo wop” y los “shoo-dup shoo-dup” que Lana ha encajado en las estrofas. La cantante, que siempre se ha sentido fascinada por los años 50 y el principio de los 60, y de hecho en base a esa estética ha creado su propio personaje, aseguraba que este disco estaría más influido por las girl groups, en concreto por las Shangri-Las… et voilà. Se piensa además que el “my boyfriend’s back” del puente puede ser una referencia explícita al hit de 1963 ‘My Boyfriend’s Back’, que fue número 1 durante 3 semanas seguidas en el Billboard Hot 100, como habría merecido esta nueva canción. Puede que conozcas la composición, si no por The Angels, por la versión que realizaron The Raveonettes. Por cierto, uno de los co-autores de ‘My Boyfriend’s Back’, Richard Gottehrer, terminó produciendo los dos primeros discos de otros grandes fans de las girl groups: Blondie. Y otra cosa más, ¿sabéis a quién le han debido de encantar esos “doo wop” y “shoo dup”? A unos grandes amigos de Lana y fans de los 60, The Last Shadow Puppets.





Lo que esconde la H de Hollywood

De lo primero que habla la letra de ‘Lust for Life’ es de “trepar por la H de Hollywood” para sentir que el mundo es tuyo. Y eso es lo que hace Lana en el vídeo, ayudada por Abel Tesfaye, que está allí aguardándola (casi parece una metáfora tipo “ven, yo te volveré a dar un éxito”). Aunque la canción tiene un poso optimista poco común en Lana, siempre obsesionada con la muerte y con la derrota, el vídeo presenta un final pesimista o al menos abierto: Lana termina lanzándose al vacío desde la letra D de Hollywood en lo que los usuarios de Genius ya han interpretado como una referencia a Peg Entwistle, una actriz que se suicidó en 1932 tirándose desde la H de Hollywood. Su historia representa el lado oscuro de la fama en Los Ángeles y no puede pegar más a Del Rey, que no termina de reencontrarse con el éxito comercial desde ‘Young & Beautiful’.

Lana definitivamente “calentará” julio

Hay una frase que llama la atención en la letra. Lana quiere “mantenerse tan caliente como (el mes de) julio para siempre”. Cuando salió la canción no lo sabíamos, pero su nuevo disco saldrá en julio, en concreto el día 21, por lo que sí, probablemente sus melodías cálidas, en este caso casi tórridas, terminarán siendo indisociables del julio de 2017.

Fue escrita en 4 etapas, algo muy raro en Del Rey

Lana del Rey contó en su entrevista con Courtney Love que ‘Lust for Life’ fue la primera canción que escribió para su próximo disco. Sentía que era una “gran canción” pero que “fallaba algo”. “Normalmente no vuelvo a retocar mucho, porque las canciones son lo que son, pero con esta sí volvía una y otra vez”. Entonces John Janick le sugirió que se la pasase al hacedor de hits Max Martin, que en este caso no produce, solo co-escribe (¿quién habrá metido ese maravilloso bajo tipo Moroder/Drive?). Martin la retocó después de que Lana volara a Suecia para enseñársela, aportando la idea de transformar lo que era la estrofa en lo que ha sido estribillo (Lana no menciona el pre-estribillo, por lo que desconocemos si Martin movió solo el estribillo o ambos iban juntos). Una vez hecho, Lana pensó que Abel tenía que cantar con ella el estribillo y él lo reescribió un poco en lo que podemos considerar la tercera fase de la canción. Aun así Lana no quedó satisfecha del todo y añadió una serie de armonías inspirándose en las Shangri-Las.