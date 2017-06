Evacuado el festival alemán Rock-am-Ring por amenaza terrorista

Rock-am-Ring, el festival alemán que se celebraba este fin de semana en Nürburg, ha sido evacuado por amenaza terrorista. Decenas de miles de personas habían acudido a este lugar para presenciar durante el fin de semana las actuaciones de Jake Bugg, System of a Down, Macklemore & Ryan Lewis o Crystal Fighters. entre este viernes y el domingo. La policía ha emitido un comunicado en el que indica que “debido a una situación de amenaza terrorista”, ha indicado a los organizadores que “por precaución, interrumpan provisionalmente el festival”. Tenían “pistas concretas” de que algo podía suceder.

La organización ha pedido al público que evacúe el recinto con tranquilidad y fuerzas policiales han procedido a inspeccionar la zona. El primer aviso llegaba hacia las 20.00 de este viernes a través del Twitter de Rock am Ring, seis horas después de comenzar. A esa hora estaba previsto que actuara Rag’N’Bone Man, quien de momento no ha comentado nada en sus redes. A las 21.00 se había completado el desalojo. Entre los artistas que iban a tocar anoche y no pudieron hacerlo están Rammstein, Liam Gallagher y Bastille. Hacia la 1 de la madrugada el festival tuiteaba que se informaría de la continuación del festival en cuanto se pudiera, al tiempo que se convocaba una rueda de prensa para las 11 de la mañana de este sábado. Se continuará informando de las novedades a través del Twitter oficial.

Rock am Ring se celebra desde 1985 en el circuito automovilístico de Nürburgring. La noticia se produce 2 semanas después de que se produjera un atentado suicida tras un concierto de Ariana Grande en Manchester que se ha llevado la vida de 22 personas. Este domingo 4 de junio se celebra One Love Manchester, un concierto benéfico en la ciudad británica que podrá seguirse en vivo a través de internet.