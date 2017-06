Algo pasa con… Grace Jones

Ha llegado el día. Hoy sábado 3 de junio Grace Jones tiene que actuar en el Primavera Sound a las 22.35 en uno de los escenarios principales. Cuando se anunció su participación como uno de los grandes reclamos del festival barcelonés, algunos pensamos que el disco que la cantante lleva preparando años estaba a punto de anunciarse. Pero desde el departamento de prensa del festival no sabían especificarnos si presentaría algo nuevo o se había contratado un concierto de “greatest hits”, y la subpágina oficial del Primavera correspondiente a esta artista simplemente recuerda su carrera, indicando que “se mantiene aún hoy como figura capital de la historia de la música gracias a unos directos que son un imponente espectáculo audiovisual”. Uno que dio en topless ocupó titulares por todo el mundo hace un par de temporadas.

También se indica que su último disco fue ‘Hurricane’ y salió en 2008. Pero Jones no ha estado exactamente 9 años quieta. De hecho ha ofrecido varias veces pistas de un nuevo álbum que por alguna razón no ha terminado de llegar. Antes de ‘Hurricane’ llevaba 20 años sin sacar nada, de hecho había llegado a decir que no volvería a editar álbum alguno, si bien cambió de opinión cuando conoció al productor Ivor Guest a través de un amigo común. El álbum contó con Adam Green (!!), Tricky y Brian Eno, entre muchos otros, y fue un considerable éxito de crítica, obteniendo 72/100 en Metacritic.

En 2009 colaboró en el tema ‘Prohibition’ de Brigitte Fountaine, en 2011 editó la versión “dub” de ‘Hurricane’ y ha seguido tocando en directo, por ejemplo en Sónar 2009. Aunque el que ofrecerá esta noche será el primer concierto de Grace Jones de 2017, en 2016 su gira fue amplia visitando Europa, Estados Unidos o Líbano, sin dejarse éxitos como ’Slave to the Rhythm’, ‘Libertango’ y canciones más recientes. Este año se ha dejado caer por ‘Humanz‘, el último disco de Gorillaz. Pero ya nadie habla de su nuevo disco. Apenas nadie recuerda que Grace Jones estuvo preparando un álbum alrededor de 2013 con Dev Hynes/Blood Orange. La información ha desaparecido hasta de la Wikipedia (como ‘Hurricane’ de Spotify, por cierto) y es como si nunca hubiera existido pese a que por suerte existen fotos y textos que lo documentan. Incluso el año pasado Blood Orange y Jones anunciaron una actuación conjunta “única” que tenía lugar en agosto. No parece, por tanto, que ambos se hayan enfadado o distanciado, ni que Jones considere que las producciones de Hynes ya no están vigentes. Aunque ya veremos lo que pasa cuando vean la luz, si es que la ven.



En 2015, con motivo de la publicación de sus memorias Grace Jones concedía una entrevista a The Guardian en la que hablaba de cuánto le gustaba Rafa Nadal, criticaba a las estrellas de hoy por su falta de imaginación y por sonar “todas igual” (“prostitutas de la música”, llegaba a decir) o recordaba lo que “envejece hablar de envejecer”. De manera muy superficial se mencionaba que su próximo disco podía ser “el último” y aún se barajaba a Ivor Guest como productor. En los mismos días New York Times publicaba otra entrevista que revelaba nada menos que el título de su nuevo álbum, ‘She’, y su inspiración “en África”. Algo que concordaba con la información dada en Facebook 2 años antes sobre las colaboraciones del disco (la artista de Zimbabue Eska Mtungwazi y Dave Okumu de The Invisible Three). Todos estos detalles han sido borrados de su biografía en Wikipedia, desconocemos si porque Jones ha cambiado de opinión o porque el proyecto se ha pospuesto. Ivor Guest, que solía aparecer por Facebook para informar a sus fans de los avances del disco, no aparece por esta red social desde junio de 2015, cuando hablaba de unos directos, y todo lo que se ha sabido este año es que podía estrenarse un documental llamado ‘The Music of My Life’ sobre su vida, que de momento tampoco ha llegado.

Siendo este su primer concierto de 2017, algunos esperábamos que ayer hubiera nuevo single o nueva información sobre lo nuevo de Grace Jones, de la misma manera que Arcade Fire o Alien Tango han lanzado nuevos singles coincidiendo con su actuación en Primavera Sound. Sin embargo, nada pasó, y no saldremos de dudas hasta esta noche cuando quizá la cantante presente tema nuevo… o quizá no. Como decíamos, ya giró el año pasado tirando de viejo repertorio. Hasta que averigüemos algo, a algunos seguirá encogiéndosenos el corazón cada vez que recibimos un mailing de esa responsable de prensa internacional que da la casualidad que también se llama Grace Jones… pero no, no es la verdadera. Grace Jones no nos ha escrito ni a nosotros ni nadie para contarnos lo que realmente trama. Claro que el misterio ha sido parte de la gracia durante gran parte de su trayectoria.