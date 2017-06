Bob Dylan / Fallen Angels

Pesa un poco la ausencia de “efecto sorpresa” en este segundo volumen de covers del Gran Cancionero Norteamericano por parte de Bob Dylan. ‘Shadows In The Night‘ (2015) ciertamente sonaba refrescante y hasta regocijantemente rebelde, Dylan una vez más haciendo lo que no se espera de él y encima con un disco -contra el dictamen de algunos- excelente. Poco se diferencia ‘Fallen Angels’ en planteamiento arreglístico con aquel, aparte de la presencia novedosa aunque muy ocasional de batería: parquedad, espacio para la voz -cada vez diríase más cercana a Slim Harpo o Mississippi John Hurt- y su banda habitual traduciendo los suntuosos arreglos de las originales al lenguaje del western swing (‘That Old Black Magic’), del “jazz manouche” (‘Polka Dots and Moonbeams’) o al country con querencia hawaiana.

No creo que sea necesario repetir las argumentaciones que hacíamos en aquella crítica explicando las conexiones entre el folk o el country y los grandes estándares norteamericanos y su interesante historia entrelazada, que incluye a Pete Seeger o Willie Nelson haciendo canciones de Gershwin o ecos rurales en muchos clásicos de Broadway. Dylan sigue en esta segunda entrega explorando ese punto común y acertando en muchos casos (‘Young at Heart’ o la excelente, bella y crepuscular ‘Melancholy Mood’), pero la selección es menos sólida que en ‘Shadows In The Night’: hay canciones con menos interés y a veces eso hace que acusen una excesiva sobriedad. Por ejemplo, los vientos de la magnífica ‘Maybe You’ll Be There’ -un arreglo mucho más utilizado en ‘Shadows In The Night’- se echan mucho de menos en el resto del disco. Con todo, la duración de poco más de media hora salva los muebles de este ‘Fallen Angels’ y a la vez nos dejaba algo inquietos pensando en los casi 100 minutos que dura la triple y tercera entrega.

Calificación: 6,6/10

Lo mejor: ‘Young at Heart’, ‘Come Rain or Come Shine’, ‘Melancholy Mood’

Te gustará si te gusta: ‘Shadows in the Night’, el Gran Cancionero Americano, Dylan.