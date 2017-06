Por qué se censuró la camiseta de Clean Bandit y otras anécdotas que dejó ‘One Love Manchester’

Anoche se celebró ‘One Love Manchester’, macroconcierto benéfico en favor de las víctimas de los atentados de Manchester tras un concierto de Ariana Grande el pasado mes. El show fue seguido por millones de personas en todo el mundo, y dejó actuaciones emotivas de la propia Grande, Coldplay, Justin Bieber o Marcus Mumford. Estas fueron algunas de las anécdotas que ocupan los titulares hoy.

Liam Gallagher aparece por sorpresa, Noel no

Oasis eran de Manchester, por lo que era bastante extraño que no aparecieran en el cartel del concierto benéfico. Liam Gallagher actuó por sorpresa, destacando su versión acústica de ‘Live Forever’ interpretada junto a Coldplay. ¿Por qué no acudió Noel? ¿Para no cruzarse con su hermano? Liam le increpó a través de Twitter diciéndole que se cogiera un “jodido avión como todo el mundo” para poder asistir al evento. Además, respondiendo a un usuario, indicó que esto no iba sobre “una reunión de Oasis” sino sobre “ayudar a la gente” y “tocar a los chicos unas canciones”. “Pero Noel ha mostrado sus verdaderos y jodidos colores otra vez”.

Un portavoz de Noel había indicado con anterioridad: “Tristemente Noel no podrá estar en el concierto de este fin de semana. Ha estado fuera del país por un asunto familiar que implica una estancia larga desde antes de que se anunciara el concierto y no podrá asistir. No hace falta decir que apoya el evento y le desea un enorme éxito”.

Noel estuvo en espíritu porque Coldplay entonaron una versión de ‘Don’t Look Back In Anger’.

Noels out of the fucking country weren't we all love get on a fucking plane and play your tunes for the kids you sad fuck — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 5, 2017

¿Por qué se censuró la camiseta de Clean Bandit?

En el mensaje de apoyo de Clean Bandit, BBC decidió censurar la camiseta de Grace Chatt, miembro del grupo. ¿Qué se ocultaba? ¿Una marca? ¿Un lema polémico? No exactamente. Se trataba de una camiseta con el logo de Nike pero apoyando al político Jeremy Corbyn, líder del partido laborista. La BBC consideró que la camiseta podía amenazar “la imparcialidad política del evento”. En Reino Unido hay elecciones el 8 de junio y se prevé pequeña subida de los laboristas y retroceso de los tories, ahora liderados por la previsible ganadora Theresa May.

¿Se pensaba Will.i.am que estaba en Londres?

The Black Eyed Peas acudieron a Manchester para dar un nuevo sentido a la siempre política y reflexiva ‘Where Is the Love’. De hecho su vídeo es uno de los más vistos de la noche con 2 millones de reproducciones en Youtube. Pero Will.i.am salió al escenario saludando a Londres en lugar de a Manchester, con un “¿Qué tal, Londres?”, que rebotó por doquier. Después, lo arregló como pudo en Twitter indicando que se refería “a los ataques de Londres de la noche anterior”. Muy traído por los pelos, la verdad.

There was an attack in London last night…I was paying homage and showing love to London and Manchester…#UKlove #whereIStheLOVE truly? https://t.co/EPwp2gDwrr — will.i.am.BUTTONS (@iamwill) June 4, 2017





Piers Morgan se mete con Ariana Grande y luego se disculpa

El controvertido Piers Morgan había criticado duramente a Ariana Grande por haber abandonado Manchester y no haberse quedado en la ciudad para visitar a las víctimas. “Si la reina puede visitar a las víctimas en el hospital, también puede hacerlo la estrella que pagaron para ver”. Sin embargo, ayer al ver el show se disculpaba. “Te juzgué mal y me disculpo. Eres una joven mujer admirable y ha sido una noche magnífica”.

El vídeo más visto, Miley con Ariana

Casi todas las actuaciones de la noche fueron subidas al canal oficial de BBC en Youtube. De momento, la más vista, con 3 millones de visualizaciones, es el dúo de Ariana Grande con Miley Cyrus, su versión improvisada de Crowded House. Improvisada y con más de un punto de espontaneidad, pero que ya se había hecho antes, como podéis ver bajo estas líneas. En cuanto a iTunes, ‘One Last Time’ de Ariana Grande es número 1 en Reino Unido, triplicando ahora mismo a ‘Despacito’. Se trata de una vieja canción que este país ha adoptado como himno post-atentados y que ha vuelto a las listas británicas, exactamente al puesto 11.